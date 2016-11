Defesa Civil mantém alerta em virtude das chuvas

CARATINGA– Com base nas previsões climáticas da meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) Paula Souza, a Defesa Civil de Caratinga mantém o estado de alerta com a previsão de chuva significativa, que segue desde ontem e permanece hoje.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na última terça-feira (22), choveu 0,4 milímetros. Já ontem, contabilizado até as 16h, foram 51 milímetros. Hoje, segundo divulgado pelo site Tempo Agora, a previsão é de 18 milímetros. Já no site Clima Tempo, a previsão é de 10 milímetros.

A Defesa Civil alerta para risco de alagamentos, deslizamentos e ou inundação em alguns pontos da cidade. As pessoas que residem em áreas de risco devem ficar atentas e qualquer dúvida entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199.



Defesa Civil acionará Sirene do Sistema de Alerta

A sirene do sistema de alerta tem como função avisar a população sobre desastres naturais. Em Caratinga, normalmente o alerta pode ser dado em relação aos perigos de enchentes. A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria de Obras Públicas e Defesa Social, por iniciativa do Departamento de Defesa Civil, acionará a sirene do sistema de alerta às 15 horas de hoje.

“Estas são ações de mobilização junto à população, testes e em relação aos preparativos para uma campanha de conscientização desenvolvida pela Defesa Civil de Caratinga, sobre os comportamentos que as pessoas devem ter diante de perigos”, informa a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga.