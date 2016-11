Apreendida arma usada em tentativa de homicídio ocorrida em Santa Luzia

Suspeito foi conduzido até a delegacia. Ele também entregou uma garrucha aos militares

CARATINGA – Na tarde de ontem, a Polícia Militar conduziu até a delegacia, José Roberto Amaral Gomes, 42 anos. Ele é acusado de ser o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na primeira quinzena de novembro. Na oportunidade foram apreendidas duas armas de fogo.

De acordo com o tenente Pizzani, policiais faziam patrulhamento pelo Bairro Santa Zita quando abordaram José, que veio à Caratinga para se entregar. José

confessou à polícia ter tentado contra a vida de Tiago Felipe Alves dos Santos, 21. O fato aconteceu no último dia 14 e foi registrado no distrito de Santa Luzia. José e Tiago tinham uma desavença antiga e José resolveu se vingar, acertando o jovem com três disparos de arma de fogo.

A PM conversou com José e conseguiu que ele entregasse a arma usada no crime, um revólver calibre 22, além de uma garrucha que estava escondida em uma casa em Santa Rita de Minas.

As armas foram aprendidas e entregues na Delegacia de Polícia Civil. José não foi preso, pois já tinha saído do flagrante.