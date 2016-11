PM recupera arma que tinha sido roubada durante tentativa de homicídio contra sargento

INHAPIM – Na noite desta terça-feira (22), a Polícia Militar recuperou a arma que tinha sido tomada do sargento Aroldo de Andrade de Souza no dia 11 de outubro de 2016, quando ele foi alvo de uma tentativa de homicídio justamente quando tentava impedir um assalto a agência dos Correios em Dom Cavati. A pistola Imbel .40 foi recuperada após intenso trabalho do serviço de inteligência da PM. A arma foi encontrada em um bar às margens da BR-116, no Córrego do Cacheirão, zona rural de Inhapim. Quatro pessoas acabaram detidas.

Durante levantamentos, os militares receberam informações que a pistola estaria de posse de determinadas pessoas em Inhapim e que elas estariam tentando comercializá-la com um indivíduo de outra cidade. Diante das evidências, os militares montaram operação com a finalidade de prender os autores e recuperar a arma.

Durante o monitoramento dos suspeitos Rafael da Silva Castro, 23 anos, Lucas Bianchine de Oliveira, 27, e um menor, 16, os policiais chegaram a ficar por mais de cinco horas observando toda a movimentação, sendo verificado que os infratores somente se deslocariam com a arma para o local do encontro quando o receptador chegasse, o que ocorreu por volta das 19h30 de terça-feira (22).

Os militares fizeram abordagem e encontraram a pistola na bolsa que era carregada por Rafael. A arma estava junto de materiais escolares. Também foram abordados Lucas e o adolescente que estavam num carro, dando cobertura a ação delituosa. Os três envolvidos pela comercialização da arma foram detidos, assim como o suposto receptador, que reside em Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu. Todos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.

Conforme a PM, foi confirmado que arma realmente se tratava daquela que foi levada no dia do assalto. “Feita verificação da pistola .40, foi detectado que ela estava com o carregador, porém sem as munições, entretanto, aparentemente em perfeito estado”.

A PM segue em diligências para localizar e prender o último envolvido no dia do assalto, Igor Aleixo Venceslau, que segue foragido da justiça, já que contra ele existem diversos mandados de prisão.