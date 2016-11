Nivalda faz balanço de suas corridas mais recentes

DA REDAÇÃO- A atleta Nivalda Campos Antoniêto faz um balanço das últimas competições que participou. Prestes a encerrar o ano esportivo 2016, ela afirma que está satisfeita com o desempenho ao longo deste ano, mas segue trabalhando firme por resultados ainda mais satisfatórios.

No dia 4 de setembro aconteceu a “1ª Corrida de Vargem Alegre”, percurso de 5 km, com a participação de aproximadamente 150 atletas da região. Nivalda finalizou a prova com tempo de 24 minutos e 12 segundos, ocupando a quarta colocação geral. Já no dia 18 de setembro, ela participou da corrida “Dez Milhas Garoto”, em Vitória, no Espírito Santo, que teve a participação de 11.000 atletas amadores e profissionais de todo País. Ela completou o percurso de 16 km com o tempo de 1 hora e 38 minutos, alcançando a colocação 381° geral e 34° na faixa etária.

No dia 25 de setembro foi a vez do “Circuito de Corridas Caixa” – Etapa Ribeirão Preto, com o percurso de 10 km. Nivalda finalizou a prova com o tempo de 54 minutos e 33 segundos, sendo classificada em 4° lugar, pela faixa etária e 34° geral. Após uma pausa durante o mês de outubro, ela participou no último domingo (13), do “Circuito Vale do Aço”, realizado em Ipatinga. Em média, 600 atletas de todo o estado participaram, disputando nos percursos de 5 km e 10 km. Com o tempo de 54 minutos e 29 segundos, Nivalda alcançou o 1° lugar em sua faixa etária e 19° geral.

A atleta agradece aos patrocinadores Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta; Rio Doce, Auto Moto Escola Vitória, Academia Maximus Fitness (auxílio nos trabalhos de fortalecimento e de resistência).