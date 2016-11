Confira os resultados da 1ª Copa Caratinga de Esportes

CARATINGA- Foi realizada, entre os dias 11 a 15 de novembro, a “1ª Copa Caratinga de Esportes”. O evento contou com a participação das equipes de 11 municípios: Caratinga, Coronel Fabriciano, Mathias Lobato, Frei Inocêncio, São Sebastião do Anta, Lajinha, Inhapim, Vargem Alegre, Entre Folhas, Ubaporanga e Santa Rita de minas, trazendo para a cidade pelo menos 1200 atletas em uma competição de futsal e voleibol de alto nível técnico.

Segundo os organizadores Leandro Felipe e Marina Pires, o evento foi sucesso. Atletas e professores elogiaram muito a competição e já esperam ansiosos para a realização do evento no próximo ano. “Temos que destacar o apoio recebido por partes dos empresários de nossa cidade e região sem os quais não seria possível a realização do evento: Picolé da Hora, Associação dos Agricultores Feirantes da Região de Caratinga, Quality Fruit, Irmão Supermercados, Padaria Santa Cruz, Maxima Segurança, União Farma e Stg Uniformes, além da parceria com a Superintendência Regional de Ensino e a direção das escolas José Augusto Ferreira e Menino Jesus de Praga, que alojaram os atletas no período do evento”, afirmaram.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Voleibol Infantil Feminino:

1º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Frei Inocêncio

2º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Mathias Lobato

3º Lugar- América Futebol Clube/ Caratinga

Voleibol Infantil Masculino:

1º Lugar- Pro Sports / Frei Inocêncio

2º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Mathias Lobato

3º Lugar Pro Sports Caratinga

Voleibol Infanto Feminino:

1º Lugar- Pro Sports Caratinga

2º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Frei Inocêncio

3º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Mathias Lobato

Voleibol Infanto Masculino:

1º Lugar- Escola Estadual Alberto Giovanini/ Coronel Fabriciano

2º Lugar- Projeto Esporte é Vida/ Mathias Lobato

3º Lugar- Pro Sports Caratinga

Voleibol Juvenil Feminino:

1º Lugar- Pro Sports Caratinga

2º Lugar- Escola Estadual Maurilio Senra/ Caratinga

3º Lugar- Caratinga Vôlei Clube/ Caratinga

Voleibol Juvenil Masculino:

1º Lugar- Escola Estadual Alberto Giovanini/ Coronel Fabriciano

2º Lugar- Pro Sports/ Frei Inocêncio

3º Lugar- São Sebastiao do Anta

Futsal mirim:

Campeão: Acic / Caratinga

Vice: Galaticos Futebol Clube / Lajinha

Terceiro: UAI / Inhapim

Futsal Infantil:

Campeão: Acic / Caratinga

Vice: Galaticos Futebol Clube / Lajinha

Terceiro: América Futebol Clube / Caratinga

Futsal Infanto:

Campeão: Acic / Caratinga

Vice: Vila Nova Futebol Clube / Frei Inocêncio

Terceiro: UAI / Inhapim

Futsal Juvenil Masculino:

Campeão: Vila Nova Futebol Clube / Frei Inocêncio

Vice: Galatasaray/ São Sebastiao do Anta

Terceiro: E.E. Professor Joaquim Nunes / Caratinga

Futsal Juvenil Feminino:

Campeão: Galatasaray/ São Sebastião do Anta

Vice: UAI / Inhapim

Terceiro: América Futebol Clube / Caratinga