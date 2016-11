Contagem regressiva: Tudo pronto para o show de Wesley Safadão

CARATINGA- Amanhã acontece o show mais aguardado do ano. Wesley Safadão se apresenta a partir das 22h, no estacionamento do Centro Universitário de Caratinga (Unec) II, Bairro das Graças.

A equipe Saulo Pereira Produções intensificou os trabalhos desde o início desta semana, com a montagem da estrutura (o palco possui 224 metros quadrados) e demais providências, para garantir todo o conforto e segurança do evento. Além disso, a van de Wesley Safadão já estacionou em Caratinga e região, trazendo CDs e DVDs para o público, como um “aquecimento” para o grande show.

A programação completa tem as seguintes atrações confirmadas: Às 21h, Charles Vicentin; e às 22h Wesley Safadão, encerrando com Dj Geminix. O público será limitado em 15 mil pessoas e pra quem deixou para a última hora, unidades restantes estão disponíveis: pista R$ 40, Área Vip R$ 60 e camarote R$ 90.