DVD “40 anos da Jararaca Alegre” é contemplado em Lei de Incentivo à Cultura

Idealizador do projeto, Camilo Lucas fala sobre o conteúdo que será disponibilizado e os preparativos para a próxima edição da revista

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e a Comissão Técnica de Análise de Projetos (CTAP), em cumprimento à Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, divulgaram ontem a relação dos 156 projetos aprovados no edital LEIC 2016. Dentre os aprovados, está o DVD “40 anos da Jararaca Alegre”, de Camilo Lucas. O valor aprovado foi de R$ 50.000.

Para falar sobre a aprovação do projeto e dos preparativos para o lançamento da nova revista, o DIÁRIO DE CARATINGA entrevistou Camilo. Nesta entrevista, ele adianta que o DVD terá algumas cenas inéditas e conteúdo amplo.

A aprovação deste projeto era muito aguardada por você. Desde quando trabalha nesse projeto e porque não foi possível incluí-lo ainda na comemoração dos 40 anos da revista, no ano passado?

Na verdade, o festival dos 40 anos da Jararaca Alegre foi realizado em grande parte com patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC), pelo edital de 2014, mas na ocasião, eu não inclui o DVD no projeto porque sabia que não conseguiria a verba total. Assim, deixei o mesmo para ser feito ou com patrocínio à parte – o que seria difícil devido ao valor de um projeto como este – ou aguardar o próximo edital da LEIC. Em 2015, não houve edital. Este ano, foi lançado novo edital, e eu apresentei um projeto exclusivo para o DVD, que foi aprovado e já está com tudo pra começar a ser produzido.

O que a LEIC cobriu na comemoração dos 40 anos da Jararaca da Alegre?

A LEIC cobriu a republicação de oito edições antigas, para completar a coleção a ser disponibilizada na caixa “Jararaca In Box”; a exposição “Cartunistas da Jararaca Alegre”, que foi apresentada em BH e Caratinga e será também em outras cidades; a exposição “40 anos da Jararaca Alegre”, que faremos agora em dezembro junto com o lançamento de mais uma edição da revista, e a digitalização de todo o arquivo dos 40 anos, cerca de 120 edições, para serem disponibilizadas em PDF. A festa dos 40 anos, que aconteceu em vários espaços da cidade, foi feita com patrocínio do comércio local, o que permitiu que três dias fossem gratuitos e dois, com ingressos populares (R$ 25 as duas noites). O DVD fazia parte do projeto, mas até poucos meses atrás eu nem sabia de onde viria a verba (risos). Eu sempre resolvo fazer as coisas primeiro e depois vejo como faz.

Como será desenvolvido o projeto deste DVD?

O projeto do DVD é muito rico, assim como a história da revista. São três partes no mesmo DVD, todas principais, nenhuma é “extra”. A primeira, documentário sobre os 40 anos, contando não só a história do jornalzinho que virou fanzine e virou revista, mas também tudo o que aconteceu no entorno da publicação. Nos anos 70, como éramos o jornalzinho estudantil “oficial” da cidade, inevitavelmente estávamos envolvidos em tudo: eventos culturais (festivais de música, apresentações teatrais, grêmios estudantis, eleições do Centro dos Estudantes, movimentos políticos de interesse da juventude, “Movimento Cultural Caratinga 81”, que foi um capítulo à parte na história da cultura de Caratinga, Caratinguense Ausente, Carnavais, Tiapo Tia Tiapo, baile Anos Dourados, festival Faficanto e muito mais) e isso tudo será mostrado no documentário através de depoimentos, imagens Super 8, VHS, fotos, músicas e tudo o que for possível incluir para enriquecer o filme.

Na segunda parte, arquivos da Jararaca Alegre digitalizados, desde o primeiro em 1975 até o último (que será lançado agora em dezembro), em PDF, para a pessoa ler no computador, no DVD player ou imprimir, se quiser. Nas páginas daqueles jornaizinhos estão as histórias da vida estudantil de muitas pessoas que, hoje, são os motores da cidade, como profissionais liberais, empresários, políticos, esportistas, artistas… Ali estavam os namoros, as festas, os movimentos e a pessoa poderá ler e voltar no tempo.

Já a terceira parte, será o show musical acústico, em que serão registradas as músicas que nossa turma fazia nos anos 70 para tocar nas rodas de viola e participar de festivais. Estas músicas nunca foram registradas e este DVD será um registro precioso de muita coisa bonita que foi feita e que se perderia no tempo. São composições de Flavinho Boca, Ronaldinho Calazans, José Badih, Kléber do Val, Alim Rocha (que eu nem convidei ainda, mas convido agora se ele estiver lendo), minhas também, que eu ficava no meio deles dando pitaco e de vez em quando fazia uma letra (risos)… e vários outros amigos. Este show será gravado com quatro câmeras e em mesa de som com captação de estúdio, para um áudio perfeito, que será disponibilizado no site da revista (que foi desativado ano passado, mas está em reconstrução, fazendo parte também do projeto).

Para a realização de tudo isso; já formei uma equipe de primeira, e aguardávamos todos somente esta publicação no Diário Oficial para dar o “start” nos trabalhos. Por enquanto, já tenho um pré-roteiro, mas o grosso da coisa está fervilhando na minha cabeça, e vou passar o resto do ano saboreando antecipadamente as loucuras que vamos fazer nesta produção.

Durante as comemorações, no ano passado, você realizou entrega dos troféus “Jararaca Alegre” e “Perereca Sapeca”, momento de homenagem àqueles que já passaram pela redação da revista ou que de alguma forma contribuíram para a sua realização e divulgação. Planeja fazer uma segunda etapa da premiação?

Pretendo sim, ano que vem, porque muita gente ficou de fora, infelizmente, e olha que foram entregues 70 troféus, de uma previsão inicial de 50… Todos feitos à mão pelo artista plástico Bob Gato. Por enquanto, na edição da Jararaca que sairá agora, vamos divulgar fotos e descrição dos homenageados de 2015, mostrando o porquê de eles terem sido homenageados, e sua importância na vida da nossa revista.

Como estão os preparativos para o lançamento da nova edição da Jararaca Alegre?

Neste momento estou finalizando as últimas páginas para enviar à gráfica do Beto, justamente as páginas relativas ao troféu (risos). Toda edição tem lançamentos em várias cidades, normalmente o primeiro é em Caratinga, mas desta vez, devido ao adiantado da hora, será em Teófilo Otoni, pois quero aproveitar a reunião no dia 3 de dezembro, da Academia de Letras de Teófilo Otoni, agora que faço parte. Em seguida, será dia 8 em BH, no evento “Beatles Cristhmas”, ligado à BH Beatle Week, onde a Jararaca é a revista oficial. Na volta, faremos a tradicional reunião de THE BITOUSTONES, a banda oficial da Jararaca, com Cabeto, Mogga, Almério, eu, Carlos Jr. e Marcelo Tonieto, no Armazém, mas a data ainda será marcada, quero fazer por volta do dia 15. Além da nossa banda, teremos convidados também, sendo que a Uncle’s Band, que já é a melhor banda de Caratinga (depois da nossa claro) já está esquentando as palhetas e as baquetas pra tocar. Teremos também o Nathan Vieira, que é o mais novo músico de Caratinga que vai ter um CD lançado pela Jararaca Records, também ainda em dezembro. No mais, só tenho a agradecer à comunidade de Caratinga, por todo o apoio que meus projetos recebem do comércio, da imprensa e do público. Tenho uma história de amor com Caratinga e é uma história feliz, pois é um amor correspondido.