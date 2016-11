Defesa Civil alerta para a possibilidade de “chuva significativa” na região de Caratinga

CARATINGA- De acordo com as informações do meteorologista Adelmo Corrêa sobre as previsões climáticas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), a Prefeitura de Caratinga, por meio do Departamento de Defesa Civil de Caratinga já começa a organizar uma equipe para tratar da possibilidade de “chuva significativa” na região.

O meteorologista do IGAM informou que ontem a previsão era de “chuvas isoladas para a região de Caratinga”. No entanto, hoje o tempo fica instável, com possibilidade de “chuva significativa”. Segundo dados do site ‘Tempo Agora’, hoje estão previstos 68 milímetros. Já no site do ‘Clima Tempo’, a previsão é de 75 milímetros.

A Defesa Civil de Caratinga alerta para risco de alagamentos, deslizamentos e ou mesmo de inundação em alguns pontos da cidade. Ainda, alerta aos moradores que residem em áreas de risco que fiquem atentos. Para mais esclarecimentos, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.