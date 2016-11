17 papelotes com cocaína recolhidos no Santo Antônio

CARATINGA – No final da noite desta segunda-feira (21), a Polícia Militar recolheu 17 papelotes com cocaína na Rua Francisco Gomes da Luz, no Bairro Santo Antônio.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que haveria tráfico de drogas na Rua Francisco Gomes da Luz. Diante da informação, uma equipe foi ao local e viu dois indivíduos em atitude suspeita. Porém eles correram ao perceberem a aproximação da PM e fugiram pelo pasto que dá acesso ao Bairro Esperança.

Na fuga, os suspeitos dispensaram uma sacola, que acabou recolhida pelos militares. Dentro dela foram encontrados 17 papelotes com cocaína.

Os dois suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.