PC prende suspeitos do duplo homicídio ocorrido no ‘Ponto dos Caminhoneiros’

CARATINGA – A Polícia Civil efetuou a prisão dos suspeitos de envolvimento nos homicídios de Cleber Pereira da Silva, 33 anos, e Arilson Gonçalves de Moura, 45. Os crimes aconteceram no dia 23 de julho de 2016. As vítimas foram atingidas por diversos tiros quando estavam no ‘Ponto dos Caminhoneiros’, bar localizado na Avenida João Caetano do Nascimento, Bairro Limoeiro. Os suspeitos que foram detidos são Danuza Antunes Gonçalves, Carlos Fernando de Assis e Dario Arthur Gonçalves. Já Wallace Gonçalves de Freitas é o único que se encontra foragido.

Os trabalhos de investigação foram coordenados pelo delegado Luiz Eduardo Moura Gomes e contaram com o inspetor Ronaldo e os investigadores Gouvêa, Pedro e Lucas. “A Polícia Civil divulga os resultados de uma investigação que se iniciou no dia 23 de julho, quando duas pessoas foram mortas. Hoje (ontem) a Polícia Civil apresenta o resultado desse trabalho e dá essa resposta para a sociedade. Apuramos e chegamos a quatro envolvidos, sendo que três já estão presos”, frisou o delegado.

O DUPLO HOMICÍDIO

Na madrugada de sábado (23 de julho), Cleber, também conhecido por ‘Binha’ e que era funcionário do Guincho Car, estava no bar que pertencia a Arilson. Uma testemunha, 55, esposa de Arilson, disse que havia um casal (Danuza e Carlos) dançando no bar e que um homem, 64, teria elogiado a maneira que o casal dançava. Ainda segundo a testemunha, a Danuza

ficou insatisfeita com o elogio, pois entendeu que o comentário fez certa ironia com Carlos, e tentou agredir o homem, sendo ajudada pelo seu parceiro. De acordo com a testemunha, Cleber apartou a briga e retirou do local a pessoa que estava sendo agredida.

Após a briga ser contida, o casal foi embora. Instantes depois, voltou acompanhado de Dario e Wallace, que estavam em duas motos. Conforme a testemunha, um desses homens, que estava armado, desferiu um tiro no peito e outro no ouvido esquerdo de Cléber. Em seguida, os autores correram atrás de Arilson e efetuaram vários disparos, que acertaram o punho direito, ombro esquerdo, face, coxa direita e as costas da vítima. Cleber morreu no local, já Arilson chegou a ser levado para o bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas faleceu no início da noite de sábado (23/7).

Após os crimes, os autores fugiram pela MG-329, sentido Bom Jesus do Galho. Nos estabelecimentos próximos existem câmeras de monitoramento que registraram toda a confusão.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com o investigador Gouvêa, os envolvidos tinham feito uso de bebida alcoólica e quando Cleber foi separar a briga, aconteceu uma confusão generalizada. “O próprio dono do bar ajudou a separar, então imaginamos que eles (autores) podem ter entendido que Arilson também estava agredindo”.

Conforme as investigações, após a confusão, Danuza, acompanhada de Carlos, foi

até sua casa, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, e teve contatos com parentes, sendo eles o seu filho Wallace e o seu irmão Dario. Após esse encontro eles voltaram até o bar e mataram Cleber e Arilson. De acordo com a PC, Dario e Wallace são apontados como os executores.

FORAGIDO WALLACE É ACUSADO DE OUTRO HOMICÍDIO

Wallace está foragido. Ele é acusado de participação em outro homicídio, ocorrido na manhã do sábado (14 de maio de 2016). A vítima é Romário Ferreira de Paiva, 24, que foi morto logo após deixar o presídio de Caratinga, no Córrego dos Bias, local onde cumpria pena em regime de albergue. Romário foi assassinado com vários tiros.

“Este jovem (Wallace) é do Bairro Nossa Senhora Aparecida e contra ele existem dois mandados em aberto por homicídios ocorridos na região. Um desses homicídio é de um rapaz chamado ‘Romário’, que estava cumprindo albergue de Caratinga e foi morto quando saiu do albergue. Ele foi abordado por quatro pessoas e Wallace é procurado pela prática desse crime”, explicou o delegado.

A Polícia Civil pede que quem souber do paradeiro de Wallace, que avise através dos telefones 197, (33) 3322.6500, ou pelo disque-denúncia 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.