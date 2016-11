Caratinguenses são destaques no Cross Country Vale do Aço

DA REDAÇÃO – Foi disputada nesse domingo (20) mais uma etapa do Cross Country Vale do Aço. A prova aconteceu nas dependências do Usipa e contou com trajetos de 4, 8 e 12 quilômetros. A delegação de Caratinga foi um dos destaques da competição e conseguiu as primeiras colocações em várias categorias.

Conforme Joaquim Xavier, que ficou em segundo lugar geral no 12km, “a prova foi 100% em trilha, ou seja, muita adrenalina do início ao fim”.

Além de Joaquim Xavier, os caratinguenses que se destacaram são:

Dani Nogueira – 3º lugar categoria 19 a 29 anos (8km)

Elizângela Lúcio – 1º lugar geral (8km)

Hélio Ferreira – 1º lugar categoria 30 a 39 anos (8km)

Jefferson Magno – 3º lugar geral 8 km

João Paulo Matos – 3º lugar categoria de 19 a 29 anos (8 km)

Kelly Lima – 3º lugar categoria 30 a 39 anos (8km)

Tata Silva – 1º lugar geral (4 km)

Valéria Campos Vieira – 2º lugar categoria 19 a 29 anos (8km)

Vanderlei Oliveira – 1º lugar categoria 40 a 49 anos (8km)