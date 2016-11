Alunos da FIC expõem projetos nas Escolas Estaduais da região

CARATINGA – No sábado, 12, os acadêmicos do Curso das Engenharias Civil e Elétrica das Faculdades Integradas de Caratinga – FIC e o Instituto Tecnológico de Caratinga – ITC, expuseram trabalhos desenvolvidos durante o semestre na Escola Estadual Frei Carlos em Piedade de Caratinga. A exposição e as explanações foram coordenadas pelo professor Reginaldo Eustáquio. O objetivo geral da ação foi levar aos alunos do ensino médio, os conceitos científicos es estimulá-los a estudar e construir uma carreira.

Os trabalhos apresentados foram desenvolvidos pelos alunos das Engenharias Civil e Elétrica e coordenados pelos professores em sala de aula e através do GRULES (Grupo de Leitura Supervisionadas). Estes trabalhos são desenvolvidos durante todo o semestre e posteriormente apresentados em uma rigorosa avaliação. Um dos trabalhos desenvolvidos e expostos na Escola Frei Carlos foi um motor de indução que funciona como e um mega eletroímã (que atrai enormes peças de metal) que chamou muito a atenção devido a interatividade proporcionada. Este foi apresentado pelo aluno do 8º período de Engenharia Elétrica, Gilmar Moraes.

Os acadêmicos também exploraram o funcionamento de instalações elétricas, o funcionamento de sensores de presença, da energia estática, processo de análise e solos, entre outros. Todos os alunos presentes ficaram atentos aos inventos e puderam testá-los e ao mesmo tempo debater sobre o assunto. A exposição dos trabalhos estimulou os alunos da escola para os trabalhos em equipe, despertou o interesse na área e incentivou a criação de parcerias.

Para a aluna da Engenharia Civil e egressa da Escola Frei Carlos, Lituânia Cupertino Rocha, as demonstrações agregam em escolhas dos futuros acadêmicos. “A feira serviu como um meio de contato com as áreas da engenharia e despertou o interesse de conhecer mais sobre o assunto. O clima foi de muita hospitalidade, e a escola se apresentou- se bem organizada no momento das apresentações”, afirmou.

O coordenador da atividade, professor Reginaldo Eustáquio, ressaltou que a ação permitiu que a instituição seja cada vez mais uma transformadora da sociedade. “Estas atividades desenvolvidas nas escolas estaduais permitem mostrarmos os resultados de pesquisas e projetos desenvolvidos por professores e alunos dentro da FIC. Queremos provocar nestes alunos do ensino médio a curiosidade, despertá-los para a ciência e mostrar que eles também podem ser um cientista. A educação é sempre o caminho para transformar vidas”.

As escolas que estiverem desenvolvendo atividades científicas, e precisarem de suporte técnico ou exposição de trabalhos e equipamentos, podem procurar a Doctum através do e-mail: reginaldo.eustaquio@doctum.edu.br.