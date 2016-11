Curso Técnico em Enfermagem realiza Semana da Saúde

CARATINGA – Entre os dias 31 de outubro a 04 de novembro, o Curso Técnico de Enfermagem do Colégio Doctum, realizou a Semana da Saúde com um ciclo de palestras para discutir temas de interesse dos alunos do curso e propiciar um aprendizado extraclasse. O evento foi coordenador pela diretora do Colégio Doctum Liliane Garcia, pela Coordenadora do Curso Técnico em Enfermagem Sueli de Oliveira Amorim e os professores Maria de Lourdes Guin, Ridley Vasconcelos, José Celso Godinho e Paulo Gusmão.

O evento aconteceu no Casarão das Artes e abordou temas diversos como Câncer de Mama (Com o Núcleo do Câncer), assistência aos pacientes em estado terminal, segurança e uso de medicamentos e como é o atendimento de urgências e emergência.

O médico do Serviço Domiciliar – SAD, Igor Claber, também esteve presente na Semana da Saúde para falar sobre a Assistência ao paciente em Estado Terminal e despertou nos futuros técnicos o interesse sobre os cuidados com esses pacientes e suas famílias. “Esta é uma fase muito difícil e requer muitos cuidados com o paciente e suas famílias a fim de amenizar o sofrimento de uma perda que ocorrerá de forma natural”, comenta.

Já na palestra “Segurança e Erros em Medicamentos” o palestrante José Celso Godinho, professor do Curso, abordou temas como a automedicação, medicamentos violados, vencimentos, método de aplicação e etc. “É importante observar sempre o rótulo, data de validade, se o medicamento está devidamente lacrado, se há alguma anormalidade na cor e no aspecto. Todos esses cuidados enfatizamos com muito rigor para alertar aos futuros técnicos, sendo esses cuidados essenciais para o sucesso e eficácia de um tratamento, evitando complicações ou alguma intoxicação”.

Para a coordenadora do Curso, Sueli Amorim a Semana da Saúde contou com uma particularidade que difere dos demais eventos acontecidos durante o ano letivo. “Os próprios alunos solicitaram a realização do evento e propuseram os temas. A participação foi de 100% dos alunos e houve debates de todos os 04 temas propostos. Foi uma excelente oportunidade para a troca de experiências e conhecimento, pois todos os temas estão intimamente relacionados com o dia a dia do Técnico em Enfermagem, ressaltou.