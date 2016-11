Marcas na vida

Walber Gonçalves de Souza

A vida, entre outras coisas é recheada de conquistas, de sonhos e realizações. Assim sendo, ao longo da nossa existência vamos colecionado nossos feitos, vamos escrevendo o livro da nossa vida em que cada um dos capítulos transmite as marcas do nosso viver.

Dizem que todos nós deveríamos pelo menos fazer três coisas, que no mínimo três capítulos dos nossos “livros vida” deveriam ser escritos descrevendo nossas experiências em: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Já comecei a escrever os três, tenho duas filhas maravilhosas, já escrevi alguns livros e nem sei quantas árvores eu plantei, foram muitas. Somente o capítulo dos filhos, creio eu tenha chegado no ponto final, os demais ainda estão em reticências, pois pretendo continuar escrevendo e plantando.

Este artigo presente nesta edição, para mim tem um valor muito especial. Ele representa uma marca importante na minha vida na tentativa de ser escritor. Este texto marca o 200º publicado no Diário de Caratinga. Hoje estou completando duzentos artigos publicados nas páginas do Diário. Motivo de muita alegria!

Meu primeiro artigo foi publicado no dia 28 de fevereiro de 2000, contendo o seguinte título “Educação: alma aberta para vida”. Desde então tenho tentado de alguma forma, através dos meus textos, propor alguma reflexão sobre os fatos que envolvem as nossas vidas. Nem sempre é fácil registrar no papel as ideias, os pensamentos e análises sobre os fatos; nem sempre escrevemos com precisão; nem sempre conseguimos nos expressar; mas faz parte do desafio da exposição da alma. Um desafio gratificante e ao mesmo tempo perigoso, pois depois de impresso, cada texto, torna-se igual a milhares de folhas jogadas ao vento. Mas só quem escreve percorre este delicioso desafio!

Meus artigos também acabaram me presenteando com novas portas que foram se abrindo para a minha iniciante carreira de escritor e que se refletiu da mesma forma na minha carreira profissional. Tenho vários artigos publicados em inúmeros jornais de diversas cidades e estados, cito alguns destes jornais: Estado de Minas, Hoje em Dia, Diário do Comércio e O Tempo (Belo Horizonte); Diário de Goiânia; Diário do Noroeste (Paraná); Diário do Pernambuco; Gazeta Norte Mineira (Montes Claros); Tribuna do Norte (Natal); Tribuna de Minas (Juiz de Fora); Diário do Rio Doce (Governador Valadares); Correio de Uberlândia; Jornal Mundo Jovem (Rio Grande do Sul); Diário Popular (Ipatinga); Diário do Manhuaçu; Diário de Teófilo Otoni; Gazeta de Muriaé; Folha Web (Roraima).

E coincidentemente com esta marca, 200 artigos publicados, recebi com muita alegria dois convites: um para ingressar como membro efetivo da Academia Caratinguense de Letras (ACL) e o outro para ser membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni (ALTO). Seria impossível transmitir tamanha alegria que estou sentindo por poder participar destas duas distintas e honradas academias.

Assim sendo, tenho que agradecer profundamente a oportunidade que o Diário de Caratinga me ofereceu ao ceder um espaço para que este professor pudesse transmitir seus pensamentos e chegasse a esta marca. Estas conquistas que recheiam a minha vida, gostaria de compartilhar com cada leitor que dedica alguns minutos da sua vida lendo meus textos e a toda a equipe do jornal, em especial à Veronici Maria (a Vera), diretora e proprietária do Grupo Diário, ao amigo e editor José Horta, à repórter Nohemy Peixoto, uma pessoa muito especial na minha retomada como escritor do DC, ao brilhante fotógrafo Wilson Martins, ao João, grande cruzeirense e diagramador do DC e por fim, à minha querida amiga Professora Marta Miranda, que colabora com a correção ortográfica dos meus textos.

Enfim, ao escrever acredito que no papel as ideias ganham a eternidade! Que venham novas marcas, pois a vida continua!

Walber Gonçalves de Souza é professor.