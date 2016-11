COLUNA ABRINDO O JOGO

Fazendo bonito em BH

Atletas da Academia Gilberto Dias de Jiu-Jitsu na Top Trainer participaram da 5ª etapa do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte neste final de semana. Foram 11 participantes com cinco deles sagrando-se campeões em suas categorias. Outros seis atletas também estiveram em ação, sendo quatro deles iniciantes Gilberto Dias e um faixa marrom Daniel Gama de Raul Soares. Resultados que demonstram que tem muita gente boa em Caratinga realizando ótimos trabalhos. Parabéns aos atletas e ao Gilberto pelos resultados.

Artur David da Silva Gonçalves

Gorila na frente

A primeira partida da decisão entre ASBJ e Santa Cruz foi não fugiu ao nível da maioria dos jogos até aqui. Não tenho dúvida em afirmar que estamos chegando ao final do certame com melhor nível técnico dos últimos anos. A grande presença do público é reflexo disso. Duas equipes muito qualificadas. A vitória do Santa Cruz, na minha humilde opinião e na do técnico do Lobo também em entrevista concedida a mim, foi justa. Possíveis erros de arbitragem a parte, o Gorila se mostrou mais organizado e soube explorar melhor as falhas da ASBJ. Porém, a disputa continua em aberto, basta lembrar o que aconteceu na semifinal quando o Limoeiro derrotou essa mesma Associação que em casa devolveu o placar com juros. Portanto, que a festa dos torcedores do Santa Cruz no gramado do estádio Mário Tristão fique apenas entre eles. Cada jogador sabe que ainda restam mais 90 minutos.

Pra domingo no estádio Dr. Maninho esperamos casa cheia mais uma vez. O horário das 15 horas não é uma novidade. Ano passado a decisão aconteceu também na parte da tarde. Como não temos times mineiros brigando por nada no Brasileirão, não tem motivos pra ninguém deixar de comparecer ao “campo Caratinga” pra mais esse grande momento do nosso futebol.

Copa do Brasil: Título do ano

Para o Atlético, esse é o título do ano em disputa. Depois de fracassar em todos os demais, o Galo tem a grande chance de fechar o ano com uma conquista em nível nacional. Afinal, vaga para a Libertadores acredito que conquistará via Brasileirão. Por isso nesse caso o título é mais importante. Por outro lado, terá pela frente um adversário que também vê na competição a salvação do ano. O Grêmio de Renato Gaúcho tem um estilo de jogo bem diferente do time treinado por Roger. Não valoriza tanto a bola e joga de maneira mais objetiva. Entretanto, oferece mais o contra-ataque também. Esse primeiro confronto nesta quarta-feira não define o campeão. Porém, pode adiantar dependendo do resultado. Sem o critério de gol com peso dobrado fora de casa, penso que o Atlético deve ser ainda mais ofensivo e buscar construir uma vantagem boa.

Rogério Silva

