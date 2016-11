A beleza e o carisma de Maria Aparecida

Jovem representou Caratinga no ‘Miss Mundo Minas Gerais’ e ficou no top 3 da etapa ‘Miss Elegância’

CARATINGA- A moradora do Bairro Santa Cruz, Maria Aparecida Furtado, 22 anos, representou a beleza da mulher caratinguense durante o Miss Mundo Minas Gerais 2017. O concurso aconteceu entre os dias 12 e 15 de novembro, com a Grande Final (eleição) na última segunda-feira (14), na cidade de Uberlândia, no salão de eventos do Palácio de Cristal.

Maria Aparecida ou apenas “Cida”, como é carinhosamente chamada pelos amigos, começou a carreira de modelo há pouco tempo, mas já mostra determinação. O carisma da caratinguense foi destaque: ela ficou no top 3 do Miss Elegância, onde as candidatas desfilaram com trajes de noite escolhidos por elas e/ou por suas organizações, sendo julgado além da elegância, a postura, presença de passarela e beleza. Na votação pela internet, ficou na 11ª colocação, dentre 25 candidatas.

O bate-papo com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA aconteceu na Praça Cesário Alvim. Maria Aparecida chegou espontânea e sorrindo, logo disse: “Vamos lá, para a minha primeira entrevista”, ostentando seu black poderoso e a postura impecável, que exige a carreira de modelo.

Nesta entrevista, a caratinguense fala sobre sua participação no concurso, de seus projetos e afirma: “Vão falar do seu cabelo, da cor da sua pele. Acho que as pessoas não devem se abater por causa disso”.

Como você começou a participar de concursos de beleza?

No início desse ano teve o concurso do Gabriel Alttera, com a participação da agência OZ. Fiquei conhecendo esse mundo da moda e fazer trabalhos como modelo. Depois que entrei na agência fui convidada a participar do Miss Minas Gerais, porque a ganhadora do concurso do Gabriel Alttera não tinha idade para participar. Assim, fui como representante de Caratinga.

Você já havia pensado nessa possibilidade?

Nunca, foi até uma amiga minha que falou assim: ‘Vi a sua foto, está tendo um concurso do Gabriel’. Ainda falei: ‘Amiga, acho que eu não tenho perfil pra isso (risos). Foi aí que tudo começou.

Preparar-se para um concurso de miss requer um sacrifício semelhante ao de candidata à modelo? Como foi a preparação?

Muitas meninas fazem bastante dieta e academia. Eu não fiz muita dieta, mas fiz academia bastante. Eu nem gosto de academia (risos), é uma coisa que não gosto, mas peguei pesado, malhei demais, perdi alguns quilinhos, mas acho que foi tranquilo pra mim porque a dieta de uma miss é totalmente diferente de uma modelo. Modelo tem que ser magra mesmo, pesar 48 e miss não. Ela tem que ter a cintura fininha, mas pode ter bumbum, perna, isso é permitido.

Fale um pouco sobre a experiência de participar do Miss Minas Gerais.

Quando recebi a proposta fiquei assim: ‘Meu Deus, será?’ (risos). Porque não acreditava até então que eu podia chegar tão longe. Estou começando, mas pra quem não acreditava já é um grande passo. Fiquei surpresa e quando cheguei lá vi tanta gente, foi emocionante. Foi incrível. Fiz bastante amizade, não tinha rivalidade. Foi saudável.

Você ficou no top 3 do Miss Elegância. Como foi receber essa notícia?

Fiquei no top 3 do Miss Elegância com o vestido da Brilho Noivas. Quando anunciou meu nome, fiquei pulando, não acreditava. Eu gritei, fiquei muito emocionada com isso, porque era uma coisa que eu não esperava. Não esperava chegar tão longe na votação da internet também. Fiquei animada, chorei, foi uma coisa simples, mas que conquistei sendo eu mesma.

Que conselho você daria a uma jovem que se dispõe a concorrer à miss ou qualquer outro concurso ligado à beleza feminina?

Ela não pode ter medo e não deve ligar para a opinião das pessoas, porque pessoas pra pôr a gente pra baixo vão ter muitas. Vão falar do seu cabelo, da cor da sua pele. Acho que as pessoas não devem se abater por causa disso.

Além de o concurso dar a chance de visibilidade às mais belas do Estado, é uma grande vitrine para a carreira de modelo. Você pretende seguir este caminho?

Sim. Com certeza. Pretendo continuar não miss, mas pretendo continuar modelo. Quando eu era criança sempre quis ser professora de dança e acho que não é um sonho que eu descartei. Mas, quero viver esse momento agora, Cida modelo. E tudo é arte.

Raissa Santana entrou para a história este ano, como a segunda mulher negra a vencer o Miss Brasil – Deise Nunes foi a primeira a receber o título 30 anos atrás. Em uma entrevista, ela disse que não se via ‘representante da beleza negra’, mas ‘da beleza da mulher’. Você também se baseia nesta afirmação de Raissa?

Sim. Porque ninguém fala: ‘Estou representando a mulher branca’, acho que isso é até um preconceito: ‘Estou representando a mulher negra’. Estou representando as mulheres, com características diferentes. Não tem nada a ver representar a mulher negra ou mulher branca.

Quais são suas considerações finais?

Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram. Meus amigos; tive muita ajuda deles. Quero também agradecer ao Ari do Supermercado do Irmão; o Ronaldo da Mila, que me patrocinou também; o Fausto, que é um grande amigo meu; o padre Gleidson, Renato. Água de Cheiro, minha loja de cosméticos favorita. Muitas pessoas me ajudaram, gostaria de agradecer a todos eles. E quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é mariaaparecidaf94@hotmail.com e o telefone 33-991467901.

BOX:

PERFIL

Maria Aparecida

Idade

22 anos

Cabelos

Castanho Escuro

Olhos

Castanho Escuro

Altura (m)

1,70

Peso (kg)

50

Ocupação

Modelo

Cor preferida

Verde

Esporte

Handball

Atleta

Usain Bolt

Filme

Harry Potter

Artista

Beyoncé

Música

‘Photograph’ – Ed Sheeran

Comida

Salada marroquina

Bebida

Suco de graviola

Perfume

Essesnce

Programa de TV

Programa Silvio Santos

Revista

Caras

Livro

Harry Potter

Site favorito

Rayza Nicácio

Personalidade famosa que admira

Taís Araújo

Time de futebol

Atlético