ACIDENTAL OU CRIMINOSO? Mulher morre em incêndio em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Uma mulher, identificada como Ivani Pinto da Silva Oliveira, 50 anos, morreu em virtude de um incêndio ocorrido no final da noite desta sexta-feira (18) na Rua Maria de Lima, Bairro São José, Piedade de Caratinga. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

Os bombeiros militares foram acionados, mas quando chegaram ao local, depararam com dois cômodos do imóvel consumidos pelas chamas e até o telhado já estava danificado. Num dos quartos foi encontrado o corpo de Ivani.

Populares disseram que ouviram uma explosão e quando foram verificar a situação, encontraram em chamas a casa de Ivani. Eles ainda tentaram apagar os focos de incêndio, mas não conseguiram. As testemunhas também comentaram que não conseguiram chegar até o quarto da vítima devido às chamas no interior da residência.

Levantamentos feitos pela Polícia Militar dão conta que do local foram retirados um litro de álcool, que se encontrava próximo a porta do quarto, e um botijão de gás, que ficava na cozinha. O litro de álcool não foi localizado pela equipe policial.

Conforme vizinhos, a mulher morava sozinha e tomava remédios ‘controlados’. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Após os trabalhos dos bombeiros, o cadáver foi entregue ao serviço funerário.

INCÊNDIO ACIDENTAL OU CRIMINOSO?

Os vizinhos da vítima questionam se o incêndio foi acidental ou criminoso, já alguns vestígios apontam para a segunda hipótese. Algumas pessoas, que pediram para não serem identificadas, disseram que Ivani falava muito dos traficantes da cidade e que apesar de tomar remédios controlados, “era muito cuidadosa e jamais teria colocado fogo em sua própria residência”. De acordo com os vizinhos, Ivani morava há muitos anos na mesma casa e não incomodava ninguém, embora o imóvel estivesse à venda.

A casa de Ivani era bem arrumada e pelo que parece o fogo foi colocado apenas em seu quarto. “Pode ser que ela tenha sido assassinada e o incêndio foi colocado para que não sobrasse nenhuma evidência”, imagina um vizinho.

Para os vizinhos, esses questionamentos se dão em virtude de recados encontrados pela casa. Nos armários da cozinha tinham algumas pichações e estava escrito: “Vou volta CV” (sic). Na janela da cozinha um bilhete foi afixado com um pedaço de fita isolante com os seguintes dizeres: “Ai tenta não, que aqui voce morre seu cuzao aqui é vermelhao porra e os 3 tersero nois mata. Mas ninguém sabe quem somos nos. Porque nos é ligero e esperto ta ligado. ASS. Não te enteressa” (sic).

Todos os recados fazem menção ao Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, mas que não tem ramificações na região, porém algumas pessoas ligadas ao tráfico dizem que são dessa facção como forma de intimidação.

A Polícia investiga o caso.