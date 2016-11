Gorila x Lobo na decisão do Regional da LCD

CARATINGA/BOM JESUS DO GALHO – O domingão (13) foi de fortes emoções nas duas partidas que decidiram os finalistas do Campeonato Regional da LCD (Liga Caratinguense de Desportos). Após os confrontos, ASBJ e Santa Cruz garantiram vagas na final do Campeonato. A primeira partida da decisão acontece no próximo domingo (20), a partir das 10h no estádio Mário Tristão, em Bom Jesus do Galho.

ASBJ 3 x 0 LIMOEIRO

O estádio Mário Tristão, em Bom Jesus do Galho, recebeu o segundo jogo entre ASBJ e Limoeiro. Na primeira partida o Limão venceu por 3 a 1 e entrou em campo jogando pelo empate pra chegar a mais uma final. Do outro lado, a Associação de Bom Jesus precisava vencer por qualquer placar pra forçar a

decisão por pênaltis. Com o começo de partida demonstrando muito nervosismo, a ASBJ deixou espaços e o Limão criou as primeiras oportunidades. Gil cobrou falta com maestria e a bola beijou a trave do goleiro Goiaba. Como quem não faz toma, outra vez o camisa 07 Kaká demonstrou todo seu oportunismo e marcou para o Lobo, levando a loucura a torcida tricolor que encheu o Mário Tristão. Depois do gol que levaria o jogo para os pênaltis, o Tricolor passou a dominar o jogo. Luiz Augusto e Juninho ampliaram para 3 a 0, sendo este o placar no tempo normal.

Na decisão por pênaltis, a primeiras cinco cobranças terminaram empatadas em 4 a 4. Nas cobranças alternadas, o Lobo foi melhor e venceu após o atleta do Limoeiro acertar a bola no travessão e o lateral Leandrinho converter para a ASBJ. Resultado nas cobranças de pênaltis: ASBJ 7 x 6 Limoeiro.

ESPLANADA 1 X 2 SANTA CRUZ

O Estádio do Carmo, campo do Esplanada, foi o outro palco das emoções do domingão no Regional. Mais uma vez a torcida alviverde fez sua parte. Os donos da casa precisavam vencer o segundo confronto contra o Santa Cruz por qualquer placar. Afinal, no primeiro jogo o Gorila venceu por 3 a 1 em Piedade de Caratinga. A torcida do tricolor da Santa Cruz também compareceu ao ‘estádio da grota’.

Com a bola rolando, o Santa Cruz assustou primeiro a meta do goleiro esplanadense. Porém, empurrado pela torcida, o Verdão pressionava os visitantes em busca do gol que levaria a disputa para os pênaltis. De tanto insistir, aos 22 minutos, depois de uma bola cruzada na área do Santa, o camisa 21 Carlinhos ajeitou o corpo e de bicicleta acertou um belo chute longe do alcance do goleiro Ricardo Baiano. Era o que faltava para a torcida verde explodir de vez. Com 1 a 0 no placar, o Esplanada diminui o ritmo e esperou o tempo passar. O Santa Cruz pouco agrediu em busca do gol de empate no primeiro tempo.

Na volta para a etapa complementar nenhuma das duas equipes mexeu. Porém, o Gorila voltou com uma postura diferente. Jogando por um empate, o tricolor voltou mais ofensivo e passou a criar mais chances que os donos da casa. Apesar do jogo muito faltoso, as oportunidades apareceram. Aos 38 minutos, Rominho cruzou na área verde, Juliano apareceu livre e cabeceou forte para vencer o goleiro Gui e empatar a partida. Esse resultado dava vaga ao Santa Cruz que se fechou e passou a apostar nos contra ataques. O Verdão se atirou com tudo para o ataque em busca do gol salvador. Aos 44 minutos, falta para o Santa Cruz na intermediária. O zagueiro Lucão ajeitou a bola com carinho. Um chute forte rente ao gramado, a bola passou pela barreira e, numa grande infelicidade do goleiro Gui, também por entre suas pernas e morrendo no fundo do gol alviverde. O gol foi um balde de água fria nas esperanças do Esplanada em chegar a mais uma decisão. Final de jogo, Esplanada 1 x 2 Santa Cruz.

Esplanada: Gui, Marco Aurélio (José Jr.), Wilson, Raí, Cássio, Michel Vaqueiro, Testa, Nasley, Michel, Carlinhos (Rodriguinho), Dedê. Técnico: Dedel.

Santa Cruz: Ricardo Baiano, Pedro (Jeguinho), Lucão, Magrelo, Afonso, Rominho, Gino, Kelvin (Netinho), Caeca (Silas), Juliano, Antônio Carlos. Técnico João

Arbitragem: Ricardo Satler “Alemão” foi o árbitro central. Auxiliado por João Marcos e Márcio Cirino, tendo como mesária Sumara Santana. Com toda a expectativa criada em torno dessa disputa por vaga na final, esperava-se um jogo pegado, disputado com intensidade e com muito contato físico até pelo tamanho do campo de jogo do estádio do Carmo. Alemão começou tentando deixar o jogo correr. Porém, usando toda sua experiência, percebeu que o melhor era segurar mais a partida. Dai por diante, controlou o jogo e levou bem até o final.

Rogério Silva