POR QUE A TEOLOGIA – NÃO BASTAM AS CIÊNCIAS?

Dia 30 deste mês de novembro é o Dia do Teólogo. É o segundo ano que fazermos esta celebração – um dia de festa na FACTUAL, e você é nosso convidado. Nós chamamos aquela semana de “A Semana Teológica”!

Muitas áreas de nossa sociedade são influenciadas pelo teólogo. Nós lembraremos naquele dia o que a teologia tem a dizer sobre o MEIO AMBIENTE.

Neste evento estaremos no Clube América, e toda Caratinga está convidada. Teremos vários preletores, e o assunto especial será a questão da ÁGUA em nossa cidade e na nossa região.

Uma das verdades mais carregadas de ironia sobre o tema escolhido é o fato de que “toda a natureza consegue viver sem o ser humano, mas nós humanos não podemos sobreviver sem ela”.

Você já pensou sobre isso?

Sendo assim, todos nós deveríamos estar constantemente interessados e preocupados com o estado da natureza, tanto a nossa volta como no mundo todo.

– A natureza está bem? Ela recebe tudo o que ela precisa? Que sinais que ela está transmitindo? Algum perigo à vista?

Podemos distinguir pelo menos três tipos de atitudes dos humanos em relação à natureza.

A primeira – que vou chamar de ‘ALFA’, é daqueles que não se interessam nem um pouco sobre o estado dela. Estes seres da nossa espécie – egoístas e muitas vezes, arrogantes, se consideram como os principais e únicos elementos da criação com direito sobre tudo o mais, usando às vezes até argumentos religiosos para alimentar suas vontades extremamente vorazes: tudo está à minha disposição para que eu satisfaça meus desejos, não importa se tenho verdadeira necessidade disso ou se é apenas fruto de minhas extravagâncias indomáveis.

A atitude alfa infelizmente tem tido muitos seguidores e se você vê ‘feridas’ na natureza, como extinção de animais, pássaros, ou da própria vegetação – lugares desertos, escassez de água – isso pode muito bem ser o resultado de tal atitude desumana em relação aos nossos irmãos de criação.

Temos também a atitude ‘BETA’, que respeita nosso mundo em todos os sentidos, começando com o cuidado e respeito pelo seu próprio corpo humano, sua família, seus concidadãos, mas vai além: chegam a ver uma profunda conexão com todos os outros irmãos criados, sejam eles seres viventes ou não. A ideia é: se faz parte do meu mundo, do nosso mundo, então eu preciso me relacionar caridosa e respeitosamente, e tenho que evitar qualquer tipo de uso impróprio, muito menos abuso ou exploração indevida.

É lamentável que não haja um número suficiente deste tipo beta, e é por isso que achamos – é difícil de avaliar – que estamos perdendo a guerra pela sobrevivência. Uma coisa é verdade: perdemos muitas batalhas, e o sofrimento ao nosso redor está afetando profunda e seriamente nossa continuidade na terra.

Mas o grupo com a pior atitude é outro – esta é sem dúvida uma atitude mais nova, e vou chama-la de atitude ‘GAMA’. Atitudes alfa e beta ainda colocam a vida nesta terra como prioridade maior. Este terceiro grupo, porém, ao invés de amar a vida, ama a morte!? Desde que tem havido ataques nos quais os atacantes não se preocupavam com a continuidade de sua própria vida, o mundo está de cabeça para baixo.

A pergunta que os cientistas estão fazendo há um bom tempo é: – E se houver um grupo estabelecido, talvez uma nação na qual os suicidas predominam, e mais: e se este grupo ou nação conseguir adquirir poder de destruição global, podendo acabar com a história da vida nesta terra?!

Nós, aqui em nossa região, ainda estamos bastante distantes de tal ponto crítico da realidade.

Mas, e a morte do Rio Doce? O que ela nos diz? Temos de nos perguntar, portanto: – Será que estamos conscientes do que está acontecendo em nosso meio?

Na teologia como em todas as outras ciências, falamos sobre isso – é algo que ninguém com uma mente sã pode ignorar.

Entretanto, não podemos perder a esperança. O teólogo e profeta de 2700 anos atrás – Isaías – trouxe o seguinte encorajamento vindo diretamente do Criador de todas as coisas:

“Abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales; tornarei o deserto num lago d’água, e a terra seca em mananciais.” (41.18)

Então, há esperança sim, mesmo que dependamos de milagres especiais. E, por isso, é mister que nos unamos e façamos tudo pelo nosso mundo.

