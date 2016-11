PAINEL 28-10-2016

Lembranças

A oposição ao prefeito Marco Antônio Junqueira já começa a comentar e nomear as dez lembranças de seu governo. Os comentários são que a primeira lembrança é sobre o Parque de Exposição João da Costa Mafra. O projeto foi realizado, por sinal bem elaborado, o recurso foi parcialmente liberado de acordo com as medições, mas a obra não andou.

Lembranças II

A oposição também bate na tecla da falta d’água. O povo quer um reservatório para ter segurança hídrica. Nessa questão o prefeito não conseguiu dar a devida resposta a sociedade caratinguense.

Lembranças III

Outro assunto que MA em nada avançou foi sobre a saúde. A direção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ameaçou fechá-lo e o PAM recusou atendimentos. Agora saúde de Caratinga ficará nas mãos do próximo prefeito, pois MA muito falou, mas pouco acrescentou.

Lembranças IV

No início do governo, a imprensa se esquivou em criticar o prefeito Marco Antônio, pois ele tinha assumido com discurso que tinha pegado a prefeitura endividada. O tempo passou e os argumentos foram minando. Foram muitos discursos e poucas atitudes.

Avenida do Povo

“A esperança é a última que morre”, assim falou uma das lideranças do Bairro Santa Cruz sobre as obras da ‘Avenida do Povo’. Moradores do bairro estão na expectativa do prefeito Marco Antônio terminar a obra, que liga o maior bairro da cidade a Avenida Dário Grossi, consequentemente até BR-116, com escoamento rápido aos outros bairros e também as cidades vizinhas. As obras estão adiantadas, mas o período chuvoso está próximo e há ainda esperança que o prefeito Marco Antônio Junqueira termine ao menos esta obra para fechar sua gestão administrativa.

Avenida do Povo II

O deputado Mauro Lopes afirmou que já foi enviada toda a verba de sua emenda parlamentar. Pelo cronograma, a obra da ‘Avenida do Povo’ já era para ter sido entregue a comunidade há um ano. O problema maior é que as chuvas podem danificar tudo o que a empreiteira já teria executado e caso não finalize, o próximo prefeito terá que arrumar uma verba ainda maior, tanto para finalizar quanto para consertar. É mais dinheiro público a ser desperdiçado.