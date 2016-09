Dr. Welington reitera seu compromisso de administrar junto com o povo

CARATINGA – O período de campanha eleitoral de 2016 chega ao final neste domingo (02), com a votação das eleições municipais. Em quase 45 dias de campanha, os candidatos Dr. Welington e Dr. Giovanni conseguiram visitar praticamente toda a cidade, desde os bairros até os distritos mais distantes. Priorizando o ‘corpo a corpo’, em relação a outras ações políticas comuns, Dr. Welington e Dr. Giovanni estiveram em todos os bairros e distritos, conversando com moradores, líderes comunitários e outros representantes.

O principal intuito das visitas foi compreender um pouco mais da situação em que os moradores vivem; nos mais variados pontos da cidade. “Não adianta falar que me importo com o problema do povo se eu não me interessar em saber o que eles estão passando. Em toda minha carreira, sempre estive muito junto às comunidades, e não é agora que pretendo mudar isto. Mas Caratinga é uma cidade diferente, sabemos bem. Ela é muito extensa. O povo de Cordeiro vive problemas que às vezes a maioria da cidade não sabe. No Suíço, não se sabe tudo o que acontece em Patrocínio, e assim por diante. Até na área urbana mesmo, tem problemas que um bairro vive que o resto da cidade não sabe. A minha responsabilidade, como candidato é não só fazer o eleitor me conhecer, mas conhecer o que o cidadão precisa. É para eles que queremos administrar, é este o nosso compromisso, desde o primeiro momento em que decidimos seguir este caminho”, disse Dr. Welington.

Dr. Giovanni também aprovou as visitas, e viu este período de campanha como muito proveitoso. “Andamos muito, mas é o mínimo que poderíamos fazer para conhecer a realidade de Caratinga. Uma realidade que muitas vezes a rotina não nos deixa conhecer. Vimos muitos problemas que poderiam ser resolvidos com medidas simples, e outras ações grandes que são urgentes para as comunidades. Mas, uma certeza nós tivemos, seja na cidade, nos distritos, na zona rural: é sobre a força do caratinguense. Esta força que só o nosso povo tem, lidando com as situações mais adversas, e sempre nos recebendo de braços abertos, com um grande sorriso. Iremos sim retribuir todo este carinho”, afirmou Dr. Giovanni.

PRINCIPAIS PROPOSTAS PLANO DE GOVERNO 25: