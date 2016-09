Urnas eletrônicas começam a ser distribuídas em Caratinga

Eleitorado esperado para este domingo (2) é de 61.456 pessoas

CARATINGA- As 479 urnas eletrônicas que foram entregues ao Cartório Eleitoral de Caratinga começaram a ser distribuídas aos locais de votação ontem. Na zona 71, estão sendo entregues urnas para os municípios de Caratinga, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. Já na zona 72, para Caratinga, Bom Jesus do Galho, Vargem Alegre, Entre Folhas, Córrego Novo e Pingo D’Água.

Desde as 8h de ontem a movimentação já era intensa no Cartório Eleitoral. As urnas e os materiais estão sendo entregues aos presidentes de mesa. Elas receberam os dados dos candidatos na semana passada e foram carregadas com o software de votação e a mídia onde serão gravados os resultados. Além disso, são realizados vários testes nos equipamentos e, ao final do procedimento, as urnas passam por uma auditoria e são lacradas. A partir daí, não pode ser feita nenhuma mudança nos dados.

O eleitorado esperado para este domingo (2), no município é de 61.456 pessoas, sendo 32 mil do sexo feminino e 29 mil do sexo masculino. A maioria dos eleitores tem idade entre 45 e 59 anos e possuem ensino fundamental incompleto.

São seis candidatos a prefeito de Caratinga: Dr. Welington (DEM), João Bosco (PT), Marco Antônio (PTB), Márcio Didi (PROS), Odiel (PMDB) e Van Gogh (PSOL); além de quase 300 candidatos a vereador.