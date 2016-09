Walber de Souza e Noé Comemorável lançam ‘Metafísica Literária’

Professores e colunistas no DIÁRIO DE CARATINGA escrevem livro com participação de outros autores e alunos da Escola Jairo Grossi

CARATINGA – A noite da última sexta-feira (23) foi mais do que especial para quem esteve presente no Núcleo de Documentação e Estudos Históricos (NUDOC) do UNEC. Os professores Walber de Souza e Noé Comemorável, também colunistas no DIÁRIO DE CARATINGA, lançaram o livro “Metafísica Literária”, reunindo textos e poemas que falam de sentimentos pessoais, como amor, saudade, fé e outros. Essa é a primeira obra da parceria entre os escritores, que segundo eles, nasceu de um sonho idealizado entre ambos, mas também contou com a contribuição de outros seis escritores, além de dois alunos da Escola Professor Jairo Grossi.

“Nós buscamos escrever textos que estão relacionadas mesmo com metafísica, ligados ao amor, aos sentimentos, saudade, fé, sucesso, desejos, tudo isso que faz parte do ser humano, mas que não conseguimos materializar e que está incorporado na nossa alma, na nossa mente”, explica o professor Walber. Já na visão do professor Noé, o livro “é uma junção de ideias diferentes: um físico e um filósofo, trabalhando numa mesma obra”. Ele conta que a escolha dos autores convidados foi uma tarefa difícil. “Nós escrevemos aquilo que vá encantar o próximo, e existem várias pessoas em Caratinga que nos encantam com sua escrita”.

Uma das alunas que também participou do livro “Metafísica Literária” foi Sarah Musse, do 1º ano do ensino médio, que ilustrou algumas páginas da obra com desenhos de sua autoria. Ela se sente honrada por ver seu trabalho sendo divulgado pela primeira vez. “O professor Walber viu meus desenhos um dia, na sala de aula, gostou e me convidou para participar do livro. E hoje eu estou muito feliz, porque é um sonho realizado, acho que para todo desenhista, ser reconhecido por alguém”, ela diz.