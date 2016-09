PAINEL 29-09-2016

PMDB

O candidato Odiel (PMDB) esteve no centro da cidade fazendo campanha eleitoral junto com seu vice David da Academia. Se enganou quem achava que Odiel ia jogar a toalha. Ele está firme e forte na disputa na busca do voto do eleitorado. Odiel disse que o dia das eleição é no domingo (2) e já comentou que não acredita em pesquisas.

Robinson Leite

O cafeicultor e peemedebista Robinson Leite de Mattos comentou que dia 2 vai a urna dar seu voto no 15. Robinson afirmou que a escolha do Odiel foi sim do partido, pois foi por ampla maioria do diretório e que ele confirmou seu voto junto com Mauro Lopes. Para Sô Robinson, Odiel já abriu mão em várias ocasiões para outros candidatos e agora é a vez de Odiel no PMDB.

Robinson Leite II

Sô Robinson comentou ainda que já esteve em várias disputas, ganhou algumas que no início achava que estava perdido e perdeu outras que não tinha como perder. “Quem se lembra do João do Mói contra Dr. Grimaldo?”, “e um ano antes das eleições que Zé de Assis iria perder?”. “Sô Dário, que em minha opinião foi o melhor prefeito da história, teve sim dificuldades!!!”. Para Sô Robinson todo mundo fala que sabe, mas a verdade é quando abrem as urnas.

João Bosco Pessine

Mesmo com dificuldades de mobilidade, a turma do PT está fazendo esforço para manter a campanha pulsante. O vice Ruimar tem se desdobrado para suprir JB nas reuniões. Pelo visto, a turma da ‘estrela solitária’ vai até a ultima gota de sangue em busca de voto. Na terça JB já tinha gravado programa pela TV Sistec. Êta vontade gente!!!

Marco Antônio Junqueira

O prefeito Marco Antônio Junqueira já afirmou que “há quatro anos usaram de mentiras para derrubá-lo, mas o resultado das urnas foram positivos”. Ele está indo de bairro a bairro, distrito a distrito para fortalecer sua candidatura. Marco Antônio comenta que não é só vencer a disputa, tem de fazer a maioria na Câmara.

Van Gogh

O candidato do 50 comentou nas redes sociais que irá dar maior apoio a agricultura familiar. Para Van Gogh, sem o homem do campo Caratinga para. “A gente viu isso quando ocorreram as enchentes e agora na crise mundial. Foi a turma do campo segurando a economia da cidade”.

Dr. Welington

Os candidatos do 25, Dr Welinton e Dr Giovanni, também fazem um trabalho forte junto aos candidatos a vereador, para assim melhorar a condição da representatividade no legislativo caratinguense. Welington tem recebido com intensidade as lideranças econômicas, religiosas e comunitárias de toda Caratinga. Os candidatos estão confiantes que estão fazendo um bom trabalho de campanha.

Didi

Para quem achava que o 90 perderia o fôlego na reta final, está enganado!!!. Por toda cidade a turma do 90 trabalha a candidatura de Márcio Didi.

SISTEC

Hoje o grupo SISTEC dará aos eleitores de Caratinga mais uma chance de avaliar os candidatos à prefeitura. A série de apresentações vai ao ar após os últimos programas do horário eleitoral gratuito, às 7h10 e 12h10 pela Rádio Caratinga (970AM e 94,1FM) e às 13h10 e 20h40 pela TV Sistec (canais 3 e 8).

Sistec e DIÁRIO

A partir das 17h de domingo (2), o grupo SISTEC e o DIÁRIO irão acompanhar as apurações desta eleição. Ao vivo, no rádio e TV, informações e análises sobre os resultados das urnas. E na segunda-feira (3) o DIÁRIO levará às bancas uma edição especial com os resultados de toda a região. Não percam.

Atenção eleitores

Atenções eleitores que votam em Caratinga nas seções 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Antes elas funcionavam na Unec, mas agora passam a funcionar na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, situada na Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova), nº 351, Centro.

Ricardo Gusmão

Ricardo Gusmão (PT do B), que disputa uma vaga à Câmara Municipal, procurou a redação do DIÁRIO e informou que está apto a concorrer nesta eleição. Ele contou que seu recurso foi aceito e ainda apresentou cópia da sentença, que diz: “Ante ao exposto, diante do que previsto nos arts. 76, VIII, e 73, XXIV, ambos RITREMG, uma vez tendo sido apresentados os documentos previstos na norma, DOU PROVIMENTO ao recurso eleitoral, para DEFERIR o registro de candidatura de RICARDO HELENO GUSMÃO”.