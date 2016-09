VOCÊ CONHEÇE O YOUTUBE GO?

O YouTube lançou nesta terça-feira (27), um aplicativo próprio para internautas que não contam com muito tempo disponível de internet, e que gostam de assistir vídeos. O aplicativo é bastante interessante para usuários que não contam com planos de internet extensos. Os vídeos podem ser vistos de forma off-line. Este novo aplicativo, de nome YouTube Go, permite que os usuários baixem vídeos e possam vê-los em períodos de conexão ruim ou até mesmo quando estiverem desconectados. Também é possível selecionar a qualidade que cada vídeo será baixado e até compartilhá-los com os amigos sem precisar necessariamente de internet. Usuários da Índia serão os primeiros a receberem a novidade. Os demais internautas terão acesso somente em 2017. Antes de realizar o download o usuário visualiza uma espécie de GIF animado com alguns trechos do vídeo. Com isso é possível ver o que será salvo após e ainda conferir o quanto da internet será consumida para o download. Inicialmente, de acordo com a vice-presidente de gerenciamento de produtos do YouTube, Johanna Wright, o YouTube Go será lançado incialmente na Índia.

O restante do mundo receberá a novidade somente em 2017.

Agradecimentos: Oficinadanet e Techtudo

Josias Viana tem MBA Executivo em Marketing e Gestão de Equipes pela Universidade Cândido Mendes e Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação pelo Instituto Newton Paiva, Certificação em ITIL, Microsoft, SCRUM métodos ágeis, CYBERSECURITY, CSIRT FOUNDATION e ETHICAL HACKING ESSENTIALS E SECURITY OFFICER.