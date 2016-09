Marquim e Gilberto estão aptos a concorrer à prefeitura de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Em Imbé de Minas, a coligação “Unidos para a continuidade do progresso”, formada pelos partidos PMDB, PT, PP e PTB, que tem como candidato a prefeito Enilson Peixoto, travou uma briga jurídica contra a coligação “Juntos somos mais fortes”, formada pelos partidos DEM, PSDB, e PTN, encabeçada pelo candidato Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’.

Os coordenadores da coligação ‘Unidos para a continuidade do progresso’ pediram o indeferimento da candidatura de Gilberto, que compõe a chapa com Marquim da Farmácia, porém a justiça não acatou esse pedido. Num episódio anterior, o PTB de Imbé de Minas, inicialmente, estaria coligado com a chapa encabeçada pelo candidato pelo Marquim da Farmácia (DEM), inclusive lançando o nome de Carlos Antônio Pereira (PTB), o “Carlos da Farmácia”, para vice-prefeito. Mas a chapa liderada por Enilson conseguiu tirar o partido da coligação. Segundo Carlos, “a presidência do partido lhe foi tirada diante uma manobra política, o que impossibilitou a continuação da coligação que reunia o PSDB, PTN, PTB e DEM”.

O PTB, já com Carlos fora da presidência, realizou nova convenção no dia 29 de julho de 2016, onde foi determinada a coligação junto à chapa encabeçada por Enilson. Após esse fato, uma batalha judicial foi travada. “Mas o juiz eleitoral da 71ª zona eleitoral determinou a exclusão do PTB da coligação. A chapa de Enilson ficou sem o partido, mas Marquim ficou mais prejudicado, perdeu o partido e o vice”, disse um dos coordenadores da coligação ‘Juntos somos mais fortes’.

Com o episódio, Marquim precisou lançar outro candidato à vice, o escolhido foi Gilberto Majela Caetano. “Novamente a chapa encabeçada por Enilson tentou impedir que Marquim tivesse um vice, entrou com recurso na justiça para que fosse indeferido o registro da candidatura de Gilberto, mas sofreu nova derrota. A justiça não aceitou os argumentos e deferiu a candidatura do vice”, conta um coordenador.

Alguns eleitores de Imbé de Minas ficaram sem entender, pois ao consultar o site do TSE aparecia que Gilberto estava ‘deferido com recurso’. “Foi exatamente a coligação “Unidos para a continuidade do progresso” formada pelos partidos PMDB, PT, PP, e PTB, que tem como candidato a prefeito Enilson Peixoto a autora do recurso. Alegaram que Gilberto não teria apresentado certidões exigidas para o registro da candidatura, mas segundo a Promotoria e o juiz eleitoral, todas as certidões estão de acordo com o exigido e Gilberto está apto a concorrer. A coligação de Enilson novamente entrou com recurso alegando que Gilberto não teria apresentado as certidões em mídia digital”, relata um dos coordenadores.

RESPOSTA DO SETOR JURÍDICO

Entramos em contato com a assessoria jurídica da coligação “Juntos somos mais fortes”. A resposta via e-mail foi que, “Conforme informado por contato telefônico, observa-se que, ao contrário do que vem sendo divulgado pela Coligação “Unidos pela continuidade do progresso” do atual prefeito Enilson Peixoto do Carmo, o registro do candidato Marcos Antônio do Carmo (Marquinho da Farmácia) e de seu vice Gilberto Majela Caetano (Gilberto da Bete) encontram-se perfeitamente deferidos. Nesse sentido, inclusive, foi a decisão do juiz da 71ª Vara Eleitoral, Alexandre Ferreira. No divulgacand, aparece a mensagem deferido com recurso, visto que a coligação adversária, não conformada com a decisão do juiz que deferiu o registro, por meio do protocolo 516250, impetrou recurso em face do Processo de Registro (0000524-50.5016.6.13.0071) do candidato Gilberto”.

A assessoria jurídica acrescenta, “verificasse que o nº. do Protocolo que se encontra no registro do Gilberto é o mesmo do recurso interposto pela coligação do Enilson (516250). Devido a unicidade de chapa, entre os candidatos a prefeito e vice, o recurso causa o mesmo efeito no registro do candidato Marquinho, ou seja, aparece no DivulgaCand, o status, DEFERIDO COM RECURSO”.

“É importante ressaltar, que se o contrário fosse, ou seja, se o registro tivesse sido indeferido, e o candidato estivesse disputando a eleição amparado por recurso, o andamento seria o contrário, ou seja, INDEFERIDO COM RECURSO, o que não é o caso. O candidato Enilson, e seus apoiadores, infelizmente, se valendo de um recurso que os próprios impetraram, estão propagando informação falsa para os eleitores de Imbé de Minas”, afirma a assessoria jurídica.

Consultando o site TSE vislumbrando a seguinte decisão: