Dr. Welington e Dr. Giovanni fazem campanha nos bairros

CARATINGA – Restando quatro dias para a eleição municipal em Caratinga, os candidatos Dr. Welington e Dr. Giovanni continuam fazendo a sua campanha. Priorizando as visitas, caminhadas, o ‘olho no olho’ com a população, Dr. Welington e Dr. Giovanni têm buscado conquistar a preferência do eleitorado.

A moradora Juliete Marques destaca o que ela espera dos candidatos a prefeito da cidade. “Eu vou votar em um candidato limpo, que faça mais pela nossa saúde, pelo nosso trânsito, por uma Caratinga melhor. Vivemos uma situação muito complicada, com uma saúde precária, com problemas em quase todos os setores. E eu sei que Dr. Welington e Dr. Giovanni são o novo, e irão fazer muito por nossa cidade, por se encaixarem neste perfil. Ele é o prefeito que a cidade quer, que a cidade precisa”, disse a moradora.

Outro que destacou a necessidade de mudança em Caratinga é o morador Washington Dias. “Sabemos como a cidade está, e sabemos o que os candidatos que já tiveram a oportunidade de passar pela prefeitura fizeram. E estão abaixo do esperado. Por isto eu voto pela mudança. Não precisamos repetir o voto imaginando que eles irão mudar, precisamos sim mudar o nosso voto. E temos uma oportunidade de mudar hoje, nesta eleição. Dr. Welington é hoje o prefeito que a cidade quer”, afirmou Washington.

MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA

Conforme os moradores, a Rua Santinho de Souza sofre com problemas há mais de 16 anos. Os moradores esperam por providências. “Desde que inaugurou as casinhas, há mais de 16 anos, os moradores esperam por providências, mas nada é feito. A rua precisa ser arrumada, mas nada foi feito. Vários prometeram, mas torcemos para que agora saia da promessa e se torne realidade”, afirmou Patrícia Anici, moradora da rua.

Outro morador que reclamou de infraestrutura foi Sebastião Belini dos Reis, morador do bairro Santa Luzia. “Eu espero que o prefeito arrume nossa rua, tire o poeirão de nossa porta. Arrumar o Santa Luzia para nós. Estamos precisando de um prefeito que faça. Quero um prefeito que conheça a nossa realidade e venha realmente resolver o problema”, disse o morador.

BOX:

Principais propostas na área de Infraestrutura urbana e rural

Reforma da Rodoviária de Caratinga;

Revitalizar praças públicas;

Finalizar a canalização do Rio Caratinga, e promover a recuperação de nascentes e da mata ciliar;

Construir Centros de Convivência de todas as idades;

Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto;

Promover a substituição das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED na iluminação pública;

Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de georeferenciamento, oferecendo maior controle e eficiência;

Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade no escoamento da produção rural para melhor atendimento das comunidades dos distr