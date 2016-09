Marco Antônio e Rina Grossi realizam comício no Bairro Aparecida

CARATINGA – Os candidatos Marco Antônio e Rina Grossi realizaram nesta segunda-feira (26) o quinto comício da coligação “Caratinga no Rumo Certo”. Desta vez o evento foi realizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Várias pessoas foram ouvir as propostas dos candidatos.

Sempre demonstrando alto astral, Rina mais uma vez falou do lema da campanha do “14”, que a responsabilidade é que faz a diferença. “Marco Antônio trabalhou com muita luta e não existe vitória sem luta, temos que demonstrar nas urnas nosso apoio ao nosso prefeito. Queremos o Marco Antônio Ferraz Junqueira cuidando do nosso povo. Ele sabe fazer isso, não podemos nos aventurar; administrar a cidade não é brincadeira. Somos nascidos e criados aqui. Vou trabalhar muito porque Deus me dá força. Vamos à vitória”, disse Rina.

Marco Antônio agradeceu a todos os candidatos a vereador que estão levando a mensagem do “14” a cada lar e pediu que as pessoas continuem o apoiando. “Formamos nessa campanha a ‘família 14’. Precisamos de pessoas de bem para nos aconselhar e orientar. A vida de prefeito é muito difícil, tem muita traição na política. Nossa campanha tem sido humilde e cresceu muito. Consegui com 40 dias contar o que realmente acontece na prefeitura. Pesou muito encontrar a ‘casa’ com tantas dificuldades. Queremos voltar a ser prefeito. Tentaram colocar nos meus ombros a crise hídrica, a falta de segurança, a crise hospitalar que assola o país, isso é covardia. Estamos na reta final, temos muitos amigos que não conhecem nossa administração e ficam enganados. Fiz o que foi possível e está sendo mostrado e peço que passem para aqueles que não me ouviram, que levem a verdade. Muitos estão já negociando secretarias, não faço isso. O 14 está de portas abertas, mas não fazemos acordo, conchavos é imoral e ilegal. Faremos novamente o que for possível. Rina é leal e preciso de lealdade na vida política, é cristã, preciso de pessoas com fé em Deus do meu lado. Sei que esse bairro precisa de muitas coisas. Faço um compromisso: vou recomeçar as obras por esse bairro, é o que mais precisa de empreendimento. Conto com voto de todos vocês, vamos vencer”, disse Marco Antônio.

OUTROS TRABALHOS

Seguindo nesta linha, os candidatos do “14” Marco Antônio e Rina Grossi tem recebido muitas manifestações de apoio. A aproximação do candidato com as comunidades vem trazendo o eleitor para o olhar sobre Caratinga.

E nessas andanças, os candidatos Marco Antônio e Rina Grossi esclarecem todas as questões levantadas pelos eleitores e num “bate-papo” as pessoas tem entendido a proposta da campanha e o trabalho que foi desenvolvido pelo candidato como prefeito.

Dentro do projeto de trabalho em campanha estão as realizações como prefeito. “Só no Bairro Santa Cruz foram construídos 20 muros de contenção e arrimo”.

Apesar de toda crise enfrentada no país, o candidato a reeleição Marco Antônio pagou 23 milhões de dívidas em menos de quatro anos. São 11,5 milhões de reais com dívidas de gestões anteriores com o INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), 7,5 milhões com fornecedores, salários de servidores, transporte e educação e quatro milhões de empréstimos diversos. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e o 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, agora é uma realidade no município.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) breve estará em Caratinga. Até o processo seletivo para contratação dos profissionais já aconteceu. A parceria com a Polícia Militar de Caratinga possibilitou a queda de 35% dos roubos em Caratinga. O município repassa mais de 200 mil por ano, para dar suporte à PM.

Os distritos receberam asfaltamento, implantação da Estratégia de Saúde da Família – ESF, reconstrução rede de esgoto e o trevo, construção de pontes, de escolas municipais, calçamentos, revitalização de Unidades de Saúde.

Projetos como o Espaço Cidadania pôde dar outro norte para os moradores dos distritos.

Na educação estão em construção dois CEIMs (Centro de Educação Infantil Municipal) no Esplanada e Bairro Santa Cruz e vários foram reformados. Nove novos ônibus foram adquiridos. “As creches estavam caindo na cabeça das crianças. Estamos felizes pelas reformas e pela construção de mais creches. Nós pais ficamos muito preocupados com quem deixar os nossos filhos enquanto trabalhamos e os espaços estão muito aconchegantes”, avaliou a mãe de um aluno, Rosangela Alves.

Na saúde foram construídas três Unidades Básicas de Saúde, foi implantado o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, revitalizou a Policlínica Municipal, implantou o SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e adquiriu uma Unidade Móvel de Atendimento. Foram construídas academias da Saúde e cinco ao ar livre.

A administração também conseguiu refazer a rede pluvial e canaletas de rede de água de ruas com graves problemas. Também reformou a quadra do Limoeiro.

O mercado municipal Roberto Rezende Carli recebeu uma moderna instalação de exaustores.

O projeto Viva Caratinga atendeu a comunidade Santa Isabel que contempla, escola de futebol, arte, música, bloco bate lata, e oficina de literatura. “Esse projeto veio resgatar meus filhos. Sou muito grata por eles terem o que fazer”, relatou a moradora da comunidade Santa Isabel, Lúcia Helena de Almeida.

Para dar sequência a este trabalho os candidatos focam administração responsável. “Não foi fácil chegar até aqui. Quando entramos encontramos um município sucateado, cheio de dívidas, escolas caindo aos pedaços, ônibus e máquinas sucateadas. E chegar agora sabendo que com todos os percalços pudemos realizar muito com o que tínhamos como possível”, finalizou o candidato Marco Antônio.