Caratinga terá três seções de fácil acesso

Cnec, INSS e Escola Estadual José Augusto Ferreira receberão eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida

DA REDAÇÃO – O número de seções de fácil acesso em Minas Gerais aumentou em relação às últimas eleições: este ano, o Estado vai ter 2.262 seções de votação apropriadas para receber eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. O número é mais de 20% maior do que o oferecido nas Eleições 2014, quando as zonas eleitorais mineiras contaram com 1.731 seções especiais registradas no sistema do cadastro (considerando as agregações feitas, a partir das quais seções com poucos eleitores funcionam em conjunto com outras seções).

Em Caratinga, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), funcionarão no pleito de domingo (2), três seções de fácil acesso. Na zona 71, Escola da Comunidade João Caetano do Nascimento (CNEC), localizado à Rua Coronel Pedro Martins, 209 e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), na Rua Joao Pinheiro, 60; ambos no centro. Já na zona 72, a Escola Estadual Jose Augusto Ferreira, que fica à Rua Deputado José Augusto Ferreira, s/n, Bairro Dário Grossi.

Os eleitores que gostariam de transferir o seu local de votação para um de fácil acesso tiveram até o dia 4 de maio para fazê-lo, segundo o Calendário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante lembrar que no início de novembro o cadastro eleitoral é reaberto e quem quiser transferir para alguma outra seção pode procurar uma central de atendimento da Justiça Eleitoral.

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE

Em 2012, foi instituído o Programa de Acessibilidade na Justiça Eleitoral (Resolução nº. 23.381/TSE), tendo como um dos principais objetivos implementar, gradualmente, medidas para remoção de barreiras que dificultem o exercício do voto pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A Resolução prevê, dentre outras orientações, que os locais de votação sejam periodicamente monitorados e que os mesários recebam orientações no treinamento, de modo a auxiliar as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Além disso, o eleitor com necessidades especiais tem o direito de receber ajuda de pessoa de sua confiança durante a votação, caso seja preciso e se enquadre nas possibilidades previstas pela norma.

Para proporcionar ainda mais melhorias, o TRE-MG fará um levantamento junto ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, no dia do pleito. Para tanto, este eleitor receberá do mesário um formulário de identificação, para ser preenchido por ele, informando sobre o seu tipo de deficiência.