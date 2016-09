Amauri faz balanço de suas últimas corridas

DA REDAÇÃO- O atleta Amauri Rodrigues de Oliveira fez um balanço das últimas competições que participou no mês de setembro. Em Manhumirim, na “7ª Corrida do Contorno”, que aconteceu no sábado (10), Amauri foi o 1° colocado geral. O percurso de 8,4 km teve a participação de atletas de várias cidades.

No domingo (11), o atleta participou da “1ª Corrida de Rua de Vargem Alegre”, que teve um percurso de 5,3 km e também alcançou a primeira colocação. Amauri conta com o patrocínio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta, JR Pneus e Rio Doce.