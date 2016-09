Grupo Competidor de Ar Comprimido de Caratinga promove torneio em Governador Valadares

Atletas da equipe também foram premiados

DA REDAÇÃO- Após o sucesso obtido na realização do ‘1° Torneio de Carabinas de Pressão’ atraindo atletas de várias cidades no dia 17 de julho, o Grupo Competidor de Ar Comprimido (GCA) de Caratinga realizou evento semelhante no último sábado (24), na cidade de Governador Valadares, onde compareceram atletas das cidades de Teófilo Otoni, Timóteo, Fabriciano, Valadares e Caratinga.

O torneio foi dividido em três categorias: A, B para iniciantes e feminina. Foram premiados 24 atletas e Caratinga foi contemplada com sete troféus e quatro medalhas conquistadas pelo grupo GCA. O segundo e terceiro lugar da categoria A foram para Edson Firmino, presidente e fundador do GCA e Sávio, respectivamente; primeiro lugar da categoria B, Celso Junior; terceiro lugar da categoria B, Caio e na categoria feminina, o primeiro lugar foi para Lorena Alves.

De acordo com Edson, o principal objetivo do grupo GCA é dar oportunidade às pessoas de “conhecerem este esporte que é olímpico e conscientizar a prática de uma maneira segura e responsável”.