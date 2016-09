Escola Jairo Grossi encerra Olimpíada interna

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi encerrou no último final de semana (24) a 7ª edição da Olimpíada Interna. Iniciadas em 1999, as Olimpíadas reúnem anualmente os alunos desde o ensino básico até os jovens do ensino médio, estimulando o espírito esportivo de competição, respeito ao próximo, solidariedade e conquista. Esse ano, o evento também teve um cunho social, através de doações de materiais de higiene, trazidos pelos estudantes na inscrição e reunidos no encerramento. O Rotary Clube de Caratinga foi o responsável por recolher e distribuir o material.

Além disso, o encerramento contou com o apoio do Tiro de Guerra (TG) de Caratinga, que encenou a execução do Hino Nacional, e do Corpo de Bombeiros, dando suporte à tocha olímpica até seu desligamento. “Sem dúvida alguma, a iniciativa da Olimpíada para poder estimular o espírito do esporte entre crianças e jovens é extremamente positiva”, afirma o sargento Alexandre da Costa Nunes, do Tiro de Guerra. “O exército, por intermédio do TG, também incentiva essas práticas e, por isso, está presente no evento”.

Um mês de intensas atividades, energia e diversão, a Olimpíada foi encerrada com um belo espetáculo de balé da Escola Allegro, além de uma retrospectiva de todos os dias de jogos e a premiação de aproximadamente 650 medalhas. A diretora da Escola, Francisca Pires, já acredita que a 7ª Olimpíada tenha se tornada histórica. “Nós vivenciamos a alegria, o respeito, a acolhida e a vibração dos alunos e professores, As família tiveram o prazer de estarem na escola para acompanhar e para torcer por seus filhos, isso aproximou muito mais as famílias com a Escola e também o amor e carinho com seus filhos. Isso fez uma diferença muito grande na vida deles”, ela conta.

O engenheiro agrônomo Diogo de Souza Alves é pai de dois alunos da Escola e acompanhou tudo de perto. “Eles competiram de uma forma bem amigável, amistosa, entenderam o espírito olímpico, compreenderam o que era ganhar e até perder o que tinham de perder. O que eles aprenderam ajudou dentro de casa, na competição entre eles, as brigas diminuíram. Então, além do envolvimento social, tudo isso que vimos com as crianças dentro da instituição extrapolou os portões da Escola”, ele afirma.