Caratinguenses prestigiam abertura da exposição da Turma do Pererê, em Brasília

DA REDAÇÃO – A Turma do Pererê, uma das criações mais famosas do quadrinista Ziraldo, invadiu a Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul). A exposição teve início no dia 21 de setembro e será encerada em 27 de novembro. A solenidade de abertura foi prestigiada por pessoas que tem suas raízes em Caratinga e que foram até Brasília participar da homenagem.

A mostra “Pererê do Brasil”, com entrada gratuita e visitação de terça a domingo, faz um passeio pela diversidade cultural brasileira e contará com a presença do autor na abertura. A exposição foi montada numa linguagem da história de quadrinhos e mostra o surgimento cronológico de Pererê, o índio Tininim, o macaco Alana, o jabuti Moacir, o tatu Pedro Vieira, o coelho Geraldinho e a onça Galileu.

Edições da revista Pererê (O Cruzeiro/1960-1964) e dez capas da revista A Turma do Pererê (Editora Abril/1975-1976) foram restauradas e ampliadas para a mostra. Os personagens são apresentados em ordem cronológica, ampliados e com histórias em motion comics (quadrinhos animados).

SERVIÇO



Exposição: “Pererê do Brasil” – Ziraldo

Onde: Caixa Cultural Brasília – Galerias Piccola I e II (SBS Quadra 4, Lotes 3/4 – Edifício Anexo da Matriz)

Quando: 21 de setembro a 27 de novembro, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h

Quanto: entrada franca