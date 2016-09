Professor de Direito da FIC tem trabalho publicado em livro de Congresso Internacional

DA REDAÇÃO – O coordenador de pesquisa e professor das disciplinas de Direito Tributário, Direito Penal, Direito Constitucional, Filosofia do Direito, das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC) Rodolfo Assis, teve um trabalho seu selecionado para ser integralmente publicado no livro de volume 4 sob o título “Direitos Fundamentais: Proteção Doméstica e Internacional” conjuntamente com vários outros professores de nível nacional e internacional. O artigo foi apresentado no II Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política em Belo Horizonte.

O trabalho que deu origem a publicação foi escrito em co-autoria com seu colega, também aluno do Mestrado da PUC-Rio, Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida e tem como tema: “A Fé nos novos sentidos: Tributos, Religião e Linguagem”. O congresso, ocorrido em 2015, em Belo Horizonte, teve os seus trabalhos de maior destaque anunciados neste mês para fazer parte do livro de Direito. O congresso internacional foi realizado na Capital Mineira como ação do Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em conjunto com a Escola Superior Dom Helder Câmara. Houve apoio institucional da Capes e Fapemig.

O artigo em questão visa demonstrar que uma mudança do sentido das normas pode trazer também resultados ruins. Para demonstrar essa possibilidade, o autor faz uma análise de um caso em que o Supremo Tribunal Federal ampliou e consequentemente, alterou o sentido da norma da constituição sobre imunidade tributária das entidades religiosas, sem qualquer mudança do texto constitucional. Essa mudança poderia ser considerada um retrocesso. Em resumo, a conclusão é que mudança de sentido da legislação e da constituição por parte dos juízes, sem alteração do texto, pode ser ruim também, apesar de normalmente ser tratada como algo bom.

“A apresentação do trabalho no congresso por si só já era algo bem interessante, pois permite a avaliação, comentário de pessoas que também estão interessadas no desenvolvimento do direito, mas com pontos de partida, convicções, crenças e habilidades técnicas diferentes. A escolha do artigo inteiro para compor um dos livros é a comprovação de que o tema escolhido, a pesquisa envolvida e a execução do trabalho se encontram dentro do padrão dos eventos internacionais sobre direito realizados no Brasil. Estou muito feliz pela conquista e por poder compartilhar esse conhecimento com os alunos do Curso de Direito”, enfatiza Rodolfo Assis.

O trabalho foi publicado porque a comissão avaliadora do congresso entendeu que o mesmo deveria fazer parte dos trabalhos finais por seu tema de interesse público e da classe.