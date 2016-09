São Cândido recebe propostas de Dr. Welington

CARATINGA – Os candidatos Dr. Welington e Dr. Giovanni continuam as visitas aos distritos. Segundo os candidatos, o que se viu em São Cândido foi “um apoio em massa à nossa candidatura, e grande rejeição ao trabalho feito pelos antigos administradores da cidade. A maioria dos moradores já definiu o voto no 25, como a mudança que não só o distrito, mas toda a cidade precisa”.

O morador Almir Lima da Silva destacou problemas que o distrito passa. “A gente até desacredita da política. Estamos presos em São Candido, é esta a verdade. Não temos saída, não temos melhorias, não temos nada. Se alguém adoecer e tiver chovendo, não temos saída. Se precisar ir pra Caratinga, não temos asfalto para Vargem Alegre. Se precisar ir para Ipatinga, não temos asfalto. Disseram que fizeram asfalto em São Cândido, mas onde? Na baixada? Eles não ouviram o povo, nem sabe onde é preciso fazer o asfalto. Quando chove, o carro, o ônibus, eles param no morro, e não na baixada. Fizeram asfalto onde não precisa, e continuamos ilhados quando chove. Esperamos que o Dr. Welington ganhe, e olhe por nós. Estamos deixamos de lado pela atual e pelas últimas gestões. Ouvimos suas propostas, e acredito que ele será sim a mudança que Caratinga precisa”, disse o morador.

Almerita Paulino também afirma que já escolheu Dr. Welington com o prefeito que Caratinga precisa. “É um homem diferente, homem do povo, alguém novo. Os mesmos nomes não fizeram nada. Ele e Dr. Giovanni são nomes que a cidade conhece, e são a renovação que a cidade precisa”, afirmou.

Alguém que faça

“Tem que mudar! Precisamos de um prefeito que faça algo por São Cândido e pelos outros distritos. Elegemos vereadores, mas nenhum fez nada por nosso distrito. Os prefeitos antigos fizeram muito pouco, e o que precisava ser feito não foi feito. Por isto votamos no Dr. Welington, no novo, ele tem o perfil que a cidade precisa, é jovem, escuta o povo, e conhece a cidade. A proposta do Dr. Welington é muito boa, e vamos torcer para que ele cumpra”, finalizou Deusdete da Silva, morador de São Cândido.

Propostas do 25 para os distritos: