Márcio Didi realiza caminhada pelo Bairro das Graças

CARATINGA – No último sábado (24), o candidato Márcio Didi (PROS) realizou caminhada pelas ruas do Bairro das Graças. Segundo os coordenadores da campanha, “a onda laranja dominou e a mobilização foi positiva. Fomos recebidos com muito interesse e atenção”.

Nessa oportunidade, o candidato aproveitou para expor seus projetos de governo voltados para as diversas áreas. Dentre elas, tratou sobre o esporte, cultura, coleta de lixo, crise hídrica e saúde.

Com relação ao esporte, indicou a construção de quadras nas escolas municipais, “proporcionando o básico para que os profissionais de educação física possam trabalhar melhor com nossas crianças”. Além disso, Márcio Didi disse que irá proporcionar a melhoria e reforma dos ginásios poliesportivos já existentes bem como campos de futebol. O candidato do PROS também falou em criar o “Circuito Caratinga Para Todos” que funcionará com uma corrida na Avenida Dário Grossi com o intuito de fomentar o esporte em toda a sociedade e em todas as camadas sociais e por fim a criação do projeto “academia aberta”, “que irá fornecer para a comunidade aulas aeróbicas ao ar livre na Praça da Estação”.

Com relação a cultura, Didi apresentou um projeto voltado para a Praça da Estação, onde irá construir naquele local uma verdadeira praça multifuncional que receberá eventos gastronômicos, musicais, de dança e arte em geral. “Assim, além de lazer, cultura e também como já dito anteriormente, conterá um palco fixo para eventos da nossa cidade e para as aulas da “academia aberta””, explicou o candidato.

Sobre a limpeza urbana, Márcio Didi salientou que deve ser feita com zelo e dedicação. “Tendo em vista que o lixo quando não retirado das ruas atrai animais e doenças, assim sendo, proponho manter o cuidado com o mesmo em nosso dia a dia, além de fomentar o trabalho da coleta seletiva, visando a conscientização desta com a população. Acrescento que irei manter em rigorosa atividade e em condição de recebimento dos resíduos sólidos no Aterro Sanitário”.

Por fim, salientou ser a melhor opção para Caratinga, pois segundo o candidato, atende aos requisitos necessários para uma boa gestão. “Além de ser ficha limpa, tenho conhecimento técnico na área contábil e de Direito por ser formado nessas disciplinas, bem como já trabalhei com a administração pública há quase 20 anos. Assim, com esses requisitos e plano de governo, tenho certeza que poderei fazer uma excelente gestão”.