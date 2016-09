Torneio Bairro Limoeiro de Futsal chega às quartas de final

Veja os últimos resultados das oitavas

CARATINGA- Aconteceram na semana passada, os últimos jogos válidos pelas oitavas de final do Torneio Bairro Limoeiro de Futsal. Na segunda-feira (19) foram os seguintes resultados: Rapeize 6 x 1 União do Lage, Danone 5 x 4 Microsul e Galácticos 8 x 1 Androides F.C. Já na quarta-feira (21) aconteceu apenas um jogo, que terminou com a vitória do Ousados Anp por 5 x 4 contra os Boleiros.

A competição conta com 268 atletas inscritos. Até o momento foram distribuídos 73 cartões amarelos e 13 cartões vermelhos. O atleta Natanael da Silva (Microsul) segue como artilheiro da competição com 12 gols marcados, seguido por Alisson Vinicius (Galacticos) com 11 gols; e Felipe Moura (Androides F.C) e Michael Junior (Juventude S.A), com 9 gols cada. A equipe Rapeize, além de ter feito a melhor campanha da primeira fase, possui o melhor ataque com 40 gols marcados. Já o Opção que foi a terceira melhor campanha da primeira fase, possui a melhor defesa com apenas cinco gols sofridos.

As quartas de final tiveram início ontem, com três jogos: Rapeizes x Ousados Anp, Opção x Esporte Som Acessórios e Danone x Ximangos. Na quarta-feira (28), o Galácticos enfrenta o União F.C.