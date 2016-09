Regional: Apenas dois jogos na rodada

ASBJ vence Força Jovem e Santa Cruz derrota Santo Antônio

DA REDAÇÃO – A terceira rodada do returno do certame 2016 teve bola rolando em apenas dois jogos. Todos pelo Grupo B. Com a desistência do Manchester, o Esplanada que seria o adversário dessa rodada, venceu por WO. A outra partida pelo grupo seria entre 1º de Maio x Bonja Jr., porém, segundo informações vindas de Bom Jesus do Galho, o falecimento de um dos membros da equipe fez com que o time não fosse para o jogo.

Pelo Grupo B, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 o Santo Antônio. O Gorila, já classificado, acabou ajudando o Santa Efigênia, que folgou na rodada e luta com o Santo Antônio pela última vaga.

ASBJ 2 X 1 CATITAS

O estádio Mário Tristão recebeu um jogo com cara de final. A começar pela presença da torcida que mais uma vez deu show e mostrou que não é a cidade que tem um time, é a ASBJ que tem uma cidade. Arquibancada lotada para assistir um dos jogos mais esperados da competição. No confronto do primeiro turno, o zero a zero mostrou que poderíamos esperar mais equilíbrio também no segundo encontro.

Quando a bola rolou, ficou claro que o técnico Clayton Lopes iria usar a partida para testar um esquema tático diferente. A opção pelo 3-5-2, no entanto, não surpreendeu o técnico do Lobo Fabrício Tristão. Escalando seu time no tradicional 4-4-2, o tricolor pressionava a saída de bola do Catitas e marcava bem a subida dos alas. Assim, o Lobo criou as melhores oportunidades de gols no começo do jogo. Porém, foi num contra-ataque puxado por Parrão aos 30 minutos que a bola passou pelos pés de Gabriel Louzada que mesmo no chão, tocou para o volante Edson bater de primeira. A bola ainda desviou na defesa e cobriu o goleiro Marão para a alegria da torcida do Lobo. O Força Jovem dos Catitas sentiu o gol e passou a errar muito na saída de bola. A formação com três zagueiros não dava certo e deixava buracos no setor defensivo. Aos 45 minutos o camisa 7 Kaká arrancou com a bola dominada, fez fila na defesa adversária e tocou na saída do goleiro Marão para ampliar o placar para fazer a torcida do tricolor explodir mais uma vez.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Clayton Lopes desfez o esquema da etapa inicial e voltou no 4-4-2. Com a defesa mais bem postada e protegida, o Catitas foi pra cima da ASBJ em busca do primeiro gol. A pressão deu resultado, aos 32 minutos o atacante Cássio depois de bela troca de passes acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Goiaba que nada pode fazer. Depois do gol, o Catitas se animou e pressionou ainda mais em busca do gol de empate. Os donos da casa se fecharam e tentavam ampliar no contra ataque. O jogo ganhou em emoção com os dois times criando várias oportunidades. Porém, o placar persistiu até o apito final de Liliane Lopes.

ASBJ: Goiaba, Gutierrez, Gamarra, William Magrão, André (Leandrinho), Edson, Wesley, Quibinho, Gabriel Louzada (Juninho), Kaká (Daniel Vilela), Parrão (Luiz Augusto). Técnico: Fabrício Tristão.

Catitas: Marão, Daniel, Patrick, Jajá, Leozinho (Kim), Ernane, Geovane, Jefinho (Damiani), Xerife (Danilo), Mateus, Cássio. Técnico Clayton Lopes.

Arbitragem: Quando as duas equipes saem de campo elogiando a arbitragem, não tem muito que acrescentar. Bem posicionada, acompanhando os lances de perto e aplicando a regra com critério, a arbitragem de Liliane Lopes, auxiliada por João Marcos e Thiago José Ferreira, foi á altura da qualidade das duas equipes em campo. Ótimo trabalho.

Rogério Silva

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Esplanada 14 6 4 2 0 14 4 10 Limoeiro 12 6 3 3 0 16 4 12 1º de Maio 10 5 3 1 1 10 8 2 Bonja Jr 6 6 2 0 4 4 14 -10 Manchester 0 6 0 0 5 5 13 -8