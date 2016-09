Juiz explica situação de albergados do presídio de Caratinga

CARATINGA – Na última quinta-feira (22), um grupo de albergados do presídio de Caratinga esteve em frente ao Fórum Desembargador Faria e Sousa, em busca de uma reunião com o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caratinga, Consuelo Silveira Neto.

Três representantes dos albergados conversaram com o juiz e pediram mais segurança e melhorias na infraestrutura do presídio. Na noite anterior, quando os agentes recebiam os presos albergados, notaram a presença de pessoas estranhas próximas ao presídio. Dois suspeitos foram vistos junto ao alambrado de proteção e um deles efetuou um disparo em direção aos agentes, que revidaram e atiraram contra os autores, que fugiram. Os albergados afirmaram que ficaram em meio ao “fogo cruzado”.

O DIÁRIO DE CARATINGA conversou na tarde de ontem com o juiz Consuelo Silveira Neto, que explicou quais medidas estão sendo tomadas diante do que foi exposto pelos albergados, que reivindicam que seja dada prisão domiciliar a eles. “A legislação só permite a prisão domiciliar em situações excepcionais. E no presídio, onde eles estão não é só quem está no regime aberto, mas regime semiaberto, com autorização de trabalho externo. E nem todos possuem os requisitos para domiciliar. Estamos reavaliando todos os processos e verificando essa situação, mas é fato que a legislação só permite em algumas situações que eles não se enquadram”.

Quanto à questão de segurança, será permitida a entrada dos albergados que chegarem mais cedo, para evitar que fiquem por muito tempo esperando na área externa da unidade. Além disso, outras medidas estão sendo estudadas para reforçar a infraestrutura. “O horário de entrada é às 19h, mas aquele que consegue sair do trabalho mais cedo e chega antes das 19h no presídio, vamos permitir a entrada dele, justamente pra não ficar parado ali esperando, já ir para o alojamento. Estamos aguardando a chegada de novos agentes, para reforçar os que aqui já trabalham, para que eles possam se sentir mais seguros. É fato que eles têm pena a cumprir, então, eles também têm que ter a certeza de que a pena deve e será cumprida dentro daquilo que eles foram condenados”.

De acordo com o juiz, a conversa foi tranquila e as informações foram repassadas pelos representantes aos demais albergados. O número total gira em torno de 50 que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto com autorização de trabalho externo. “Ponderei da necessidade que eles têm de cumprir o restante da pena. Eles estão na fase final de cumprimento. Após a reunião conversei com a direção do presídio e nós vamos adotar essa medida”, finaliza.