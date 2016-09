“Construindo a Morada”: Caratinguense lança livro hoje

Venda dos exemplares será revertida ao Lar dos Idosos Monsenhor Rocha

CARATINGA – Acontece hoje, às 19h, no Coreto Ronaldinho Calazans, o lançamento do romance “Construindo a Morada”, do escritor caratinguense Marcos José Machado Coelho.

Marcos Coelho nasceu em Caratinga e trabalha em Uberlândia. “Construindo a Morada” é o resultado de oito anos de uma pesquisa genealógica e histórica, na qual o escritor resgata a memória de famílias e cidades do sudeste mineiro. “Este é o meu primeiro romance, no qual coloco em destaque a importância da genealogia e da evolução espiritual. O enredo tem início na década de 1920, mas há reminiscências à época da escravidão no Brasil. Um dos momentos lúdicos do romance é no qual apresento um orfanato representando o Lar dos Idosos, local que acolhe, alimenta e sustenta cidadãos”.

O escritor doou os direitos autorais do livro para o “Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. O valor do livro é R$ 25. “Meu pai, avós e tios residiram na Vila Ozanam na década de 1960/70 e a doação é uma espécie de agradecimento pelo acolhimento fraterno que ali receberam”, justifica Marcos Coelho.