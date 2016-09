Justiça suspende paralisação dos serventes e monitores das creches

Profissionais devem aguardar audiência de conciliação que acontecerá no dia 30 de setembro, sob pena de multa diária de R$ 10.000

DA REDAÇÃO- Na última quinta-feira (22), alguns serventes e monitores dos Centros de Educação Infantil (CEIMs) de Caratinga promoveram uma paralisação de suas atividades. No entanto, a Prefeitura de Caratinga havia ajuizado uma ação declaratória de ilegalidade/abusividade de greve em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, afirmando que foi surpreendida no dia 19 de setembro por ofício que comunicou que os servidores, sendo 142 monitores e 152 serventes iriam paralisar suas atividades no dia 22 de setembro.

O município argumentou que não houve frustração de negociação anterior e que a pretensão dos servidores, consistente na inclusão dos monitores no Projeto de Lei n° 30/2016 (Estatuto do Magistério Público do Município de Caratinga) e pagamento de insalubridade no grau máximo às serventes, “carece de estudos técnicos que demandarão maior tempo para análise”.

A prefeitura ainda chamou atenção para a “ilegalidade da paralisação por violentar o direito legal à educação e à assistência das creches e pré-escolas”, requerendo a concessão da tutela de urgência, para que se determinasse a proibição de paralisação dos serviços, ainda que parcialmente. Ao final, foi requerida a declaração de “ilegabilidade/abusividade do movimento grevista dos integrantes dos cargos de monitor e servente dos CEIMs, determinando-se a proibição da paralisação, ainda que parcial, sob pena de multa diária de R$ 30.000, em caso de descumprimento”.

Em sua análise, o desembargador da 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Renato Dresh, considerou que os requisitos para paralisação são comprovação da frustração das negociações, notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais, realização de assembleia geral com regular convocação e quórum para definição das reivindicações da categoria, deliberação sobre a deflagração do movimento grevista e manutenção dos serviços essenciais.

Segundo o juiz, a comunicação do Sindicato de Caratinga não foi feita com 72 horas de antecedência e no ofício não há indicações sobre existência de negociações anteriores frustradas, bem como a forma de manutenção do serviço público essencial no dia da paralisação. Ainda, há o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do prejuízo para os alunos e familiares que utilizam os CEIMs em caso de paralisação ilegal”.

Portanto, foi deferida a tutela de urgência para suspender a paralisação que estava marcada para o dia 22 de setembro, sob a pena de multa diária de R$ 10.000 até o limite de R$ 200.000. A decisão só chegou agora e os profissionais devem aguardar audiência de conciliação, que está agendada para o dia 30 de setembro de 2016, às 19h, no plenário 5.