Clientes de bar são roubados em São Domingos das Dores

DA REDAÇÃO – Um assalto foi registrado na noite de sábado (24) em um bar localizado na Avenida João Barbosa dos Santos, Bairro Oliveiras, São Domingos das Dores.

As vítimas relataram que os dois bandidos chegaram num Fiat Uno, placas de Caratinga. Eles desceram armados do carro e anunciaram o assalto. Os marginais ordenaram que as vítimas colocassem as mãos na cabeça e tomaram pertences e dinheiro. Eles ainda pegaram a chave do veículo de um cliente e ainda trancaram as vítimas no banheiro.

Os autores fugiram e abandonaram o Fiat Uno na LMG 823, sentido Inhapim. O carro foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado pelo serviço de guincho ao pátio credenciado.

De acordo com as vítimas, um dos bandidos é alto e magro, já o comparsa é baixo e forte. Ambos usavam toucas para encobrir o rosto. Até o final dessa edição os autores não tinham sido detidos.