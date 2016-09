A missão de preparar a nova geração

Profissionais da educação falam sobre o Dia Mundial da Árvore

CARATINGA – Na última quarta-feira (21), foi comemorado o Dia Mundial da Árvore, que tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

Para falar sobre a importância dessa data, o DIÁRIO entrevistou profissionais da educação fundamental, já que eles a missão de orientar a nova geração. Em visita a Escola Estadual Princesa Isabel e ao Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Belas Artes, constatou-se que as atividades destinadas à educação ambiental não dão atenção especial apenas a data, uma vez que se trata de uma atividade contínua e os cronogramas são produzidos com várias atividades paralelas.

A coordenadora pedagógica do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Belas Artes, Lourdes Elias, falou que na escola existem dois tipos de atividades relacionadas à temática de educação ambiental, uma que sugere atividades em datas especificas como o Dia da Árvore e outra tratando diretamente sobre natureza e sociedade para que as crianças aprendam continuamente valores de conservação, respeito e usos de recursos em atividades cotidianas como economizar água ao lavar as mãos.

Já na Escola Estadual Princesa Isabel, os professores Leonardo Herbert Brandão e Graciane Gomes dos Santos, que ministram, respectivamente, aulas de Ciências e Biologia, afirmam que a temática ambiental é uma atividade contínua, “pois fazem parte da formação de um cidadão consciente”. Conforme os professores, todos os relatos dão conta de um impacto positivo das atividades de educação ambiental na sociedade, e isso é percebido com os alunos e também com os seus pais.