Moradores afirmam que municípios vizinhos garantem abastecimento de Caratinga

Copasa confirma ter buscado água em Bom Jesus do Galho e Piedade de Caratinga por meio de caminhões-pipa, mas somente durante o rodízio de abastecimento

CARATINGA – Após as chuvas que caíram na região na terça-feira (20) e quarta-feira (21), o rodízio de abastecimento de Caratinga foi suspenso. No entanto, os caratinguenses ainda se preocupam com a situação do município, uma vez que não há um reservatório na cidade.

Algumas pessoas entraram em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA e encaminharam vídeos e fotos flagrando algumas situações, mesmo após o anúncio do término do rodízio de abastecimento. Caminhões-pipa a serviço da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) estariam buscando água em municípios vizinhos com destino a Caratinga.

Uma das imagens mostra um caminhão-pipa sendo abastecido através da coleta da água de um hidrante no município de Bom Jesus do Galho. Já uma moradora da Caratinga fez vários vídeos dos caminhões a serviço da Copasa circulando pela Rua Frei Venâncio, no Bairro Salatiel, ao longo da semana passada. “São pelo menos seis caminhões pipa da Copasa circulando há uns 10 dias, no horário de 5h até às 22h. Alguns vêm de Bom Jesus do Galho e outros de Piedade de Caratinga”, disse à Reportagem na quinta-feira (22). Mas, após postar os vídeos nas redes sociais neste mesmo dia, segundo a moradora, os veículos não passaram mais por aquela rua.

O DIÁRIO entrou em contato com a Copasa e questionou quantos litros de água estão sendo transportados por dia de cada um desses municípios com destino a Caratinga, para complementar o abastecimento. A empresa afirmou que a vazão do manancial utilizado pela Companhia para o fornecimento público de água está se recuperando e o abastecimento em Caratinga está normalizado.

A Copasa afirma que durante o período em que foi realizado o rodízio, a Companhia utilizou caminhões-pipa, buscando água nos municípios de Bom Jesus do Galho e Piedade de Caratinga, para reforçar o abastecimento da cidade e que, no entanto, tomou todas as precauções para que essa medida não afetasse o abastecimento dos dois municípios. Porém, a empresa não confirmou que os caminhões continuam buscando água nos municípios vizinhos, após o término do rodízio.