Tiros em São Cândido: Segundo informações da Polícia Militar, no momento da passeata de Marco Antônio, homem de partido opositor efetuou disparos contra mãe e filho

DA REDAÇÃO- A confusão aconteceu na tarde deste domingo (25), durante passeata da coligação “Caratinga no Rumo Certo”, dos candidatos Marco Antônio e Rina Grossi, pela Rua Capitão João Franco, no distrito de São Cândido.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, quando a passeata se aproximava da casa da candidata à vereadora ‘Claudinha de São Cândido’, do PPS (partido que compõe na chapa majoritária de Marco Antônio); um indivíduo identificado por ‘Marcos’, que seria de um partido de oposição teria se aproximado com seu veículo tentando ‘invadir’ e tumultuar o evento político.

Ainda segundo apurado no local, simpatizantes da coligação “Caratinga no Rumo Certo” teriam tentado conversar com ‘Marcos’, quando um homem identificado por ‘Adão’, que também seria da oposição e morador das proximidades, saiu de sua residência com uma arma de fogo, efetuando um disparo contra ‘Wellington’, que é conhecido como Dedé” e mais três disparos contra a mãe dele, fugindo em seguida.

O irmão do autor, identificado como ‘Nero’, teria tentando contê-lo, no entanto, foi ameaçado por ‘Adão’. Em seguida, Nero foi até sua casa e buscou um revólver, efetuando quatro disparos para o alto. A PM apreendeu duas armas de fogo e munições. Os autores ainda não foram encontrados. Já as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A reportagem do Diário de Caratinga entrou em contato com a assessoria de Marco Antônio que por enquanto não se manifestará sobre o caso até que a polícia termine seu trabalho