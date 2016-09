O DEBATE REAL. RESPONSABILIDADE URBANA

Ildecir A. Lessa

Advogado

Aconteceram e foram amplamente divulgados pelos meios de comunicação os debates dos candidatos a prefeito da urbe de Caratinga. As propostas, como sempre são destacadas como eventos futuros, de concreto, somente a subjetividade. Não se tem uma meta definida e para ser alcançada em um futuro comum, mas somente um plano de governo de interesse de quem quer ganhar o poder. Realizar o irrealizável. Essa é a regra para qualquer candidato.

Não foi perguntado nem indagado, de como se pode proteger a sociedade da falta de compromisso com realizações na melhoria da infraestrutura urbana. Vivemos numa cidade, onde começa a segunda-feira com um grande fluxo de pessoas que deslocam dos diversos locais vizinhos para movimentarem seus negócios. Deparam-se com, a semelhança de uma cidade da Índia. O rio que corta a cidade, exalando um cheiro de esgoto a céu aberto. Bancas e exposições de mercadorias por diversos pontos da cidade. Observem o movimento da antiga rodoviária velha! A pracinha dos aflitos! Ainda mais, agora, as bandeirolas dos candidatos procurando o melhor espaço público. Ao que parece, não foram apresentadas propostas de como melhorar a vida das pessoas na cidade com pontos concretos: descentralização do fluxo de veículos no centro da cidade, saneamento básico, qualidade do espaço público, produção de moradia de interesse social. Mas isso, não é para trazer surpresa porque, na verdade, estamos tão imersos numa barafunda política, cuja origem é o abalo das estruturas de confiança na esfera pública, que não estamos mais conseguindo nem formular questões relevantes.

Em meio a essa confusão, deve ser lembrado a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para organizar de modo singular a sanidade das administrações públicas. Promulgada em 2000, foi literalmente uma virada de século para o Estado brasileiro: era necessário respeitar princípios básicos orçamentários, como gastar prioritariamente o que se arrecada, o que qualquer pessoa compreende muito bem; adotar transparência para as contas públicas; organizar e limitar capacidade de endividamento; ficando cada administração sujeita a apresentar suas contas aos órgãos de controle, os tribunais de contas, deste modo interrompendo-se o pensamento comum entre a classe política, de que eles, na condição de gestores, seriam uma espécie de déspotas esclarecidos sobre administração. Estabeleceu também a obrigação de metas fiscais e com isso inaugurou cultura de planejamento para os entes federais, estaduais e municipais. E muitos administradores estão sendo alvos dessa legislação, que criou vários processos judiciais. Deu certo essa lei, a ponto de que deveríamos ter também uma lei de responsabilidade urbana. Deve-se assegurar que os planos diretores estabelecessem compromissos e metas claras para a produção de melhorias urbanas no município. Esses instrumentos deveriam dizer claramente o quê, onde, quanto e como. O Estatuto da Cidade cita 33 vezes a palavra “plano diretor”, mas nenhuma vez a palavra “meta”. Os tempos de deslocamentos urbanos precisam ser reduzidos. Quanto? Quantas inovações no trânsito, serão feitas no prazo de 10 anos que é o marco temporal comum para os planos diretores municipais? Quantas novas unidades de habitação social teremos nas áreas centrais? Quantas unidades de moradia acessível? Em que prazo serão produzidas? Quantos novas praças e parques urbanos? Onde? Como estas realizações serão distribuídas ao longo dos próximos mandatos municipais? Quanto será feito nos próximos quatro anos? Quanto nos outros quatro e assim por diante? Pois as cidades são geridas por mandatos de quatros anos. É necessário desmontar a concepção única dos planos diretores como coleção de políticas quando deveriam ser principalmente instrumentos de mudança territorial real como solução para o redesenho da cidade. Cada diferente prefeito terá uma obra para chamar de sua, mas todas elas serão nossas. A lei de responsabilidade urbana obrigaria os prefeitos, não apenas um, mas todos aqueles do período de vigência mínima de 10 anos dos planos diretores a responderem pelo sucesso ou não das metas estabelecidas. Melhoraria também a política, pois ficariam todos os gestores obrigados a trabalhar em prol daquelas iniciativas, sendo eles de diferentes correntes partidárias. O transporte público, a mobilidade, a reocupação residencial das áreas centrais, a habitação social, a moradia acessível, as praças, os parques urbanos, as calçadas, são entidades através das quais poderemos viver com mais plenitude. Crises econômicas podem ser corrigidas em cinco anos ou em uma década. Territórios ineficientes podem nunca ser equacionados. São destruidores de vidas, de destinos. Uma lei de responsabilidade urbana seria uma reforma necessária para implementarmos a beleza da nossa civilização também no território urbano assim como tão rapidamente avançamos da conquista da democracia para organização econômica e desta para os ganhos sociais. Somente com uma lei, porque pelo visto nos debates, não houve nenhuma preocupação concreta com o futuro sustentável de Caratinga e com seu desenvolvimento real. Ao que parece, as propostas apresentadas, nem mesmos os candidatos acreditam nelas!