O ROUBO NO PALÁCIO

Eugênio Maria Gomes

Era uma vez…

Em uma cidade localizada em um Planalto, em um país muito, muito grande, existia um grande palácio. Ele tinha escadas, tinha elevadores e, acreditem, tinha até uma longa rampa. Tinha espelhos por todos os lados, inclusive espelho d’água adornando o seu entorno. Porém, o que mais encantava naquele lugar era a sua biblioteca, com milhares de livros, escritos por autores de muitos reinos ao redor de todo o mundo. O palácio era habitado por reis – inclusive foi habitado por uma rainha – que de tempos em tempos se revezavam em sua ocupação. Tais moradores eram escolhidos pelos próprios súditos, os quais, também, eram os responsáveis por suas despesas, pela manutenção do palácio, pelos suprimentos necessários e pelos empregados reais que ficavam à disposição do reinado, enquanto os súditos assim desejassem.

Nesse mesmo país, em um ponto bem distante do palácio havia um homem que desejava ser rei. “Oxente, um dia ainda vou ocupar aquele palácio. Vou comer macaxeira com manteiga de garrafa naquela rampa!”. O homem, com o mesmo nome do sanfoneiro mais famoso daquele grande país tinha o apelido de Mula. Não, ele não se parecia com uma, o apelido lhe fora dado na infância, nas montanhas frias da cidade em que morava, localizada em uma das regiões mais quentes do nordeste. Não era letrado, não gostava de ler e, quando o fazia a contragosto, pouco entendia do que lia. Não via na leitura e nos livros qualquer encanto, mas sabia encantar as multidões com o seu gogó rouco e com suas palavras de ordem. “Vamos à luta companheiros. Este país é seu, é meu, é nosso. O povo no poder, para o povo ser feliz!” dizia ele, empolgado, aos que de fato trabalhavam.

E foi assim que o Mula conseguiu chegar ao palácio, falando alto aquilo que os súditos precisavam e gostavam de ouvir. Não foi fácil. Tentou uma, duas, três vezes, conseguindo o feito na quarta tentativa, quando os súditos se renderam aos seus encantos. Mula gostava do palácio, gostava de receber os amigos e deixava muitos dormirem lá. Mula só não gostava muito da tal de biblioteca, não entendia para que ela servia, nem o que fazer com tantos livros. Depois de ficar um período, solicitou aos súditos mais um período, o que lhe foi concedido sem muita conversa. Terminado o seu segundo reinado, Mula não podia mais ficar por lá, pois assim dizia a Carta Magna que estabelecia as regras da ocupação do palácio. Não teve jeito, Mula encostou o caminhão na rampa e carregou a sua mudança.

Em seu lugar, assumiu uma rainha, desconexa, que não falava coisa com coisa. Mas os súditos a mantiveram lá por um período inteiro e, terminado o prazo da ocupação, concederam-lhe outro período, É claro que o Mula não gostou, mas não tinha outro jeito porque estava se recuperando de uma doença da qual fora acometido. Assim, sempre que podia, ele fazia cara de feliz, mas tratou de dar ordens por fora e transformou o segundo reinado da rainha em uma grande bagunça. Tão grande que os seus assessores diretos passaram a fazer o que queriam, pedalaram sem ela saber e deram continuidade ao desmantelamento das empresas do reinado, iniciado lá no tempo em que Mula era o rei. Rei morto, rei posto. Assim, os súditos resolveram tirar a rainha do palácio antes do tempo…

Quando o rei – ou rainha – ocupa o palácio, recebe muitas visitas de outros reis e rainhas. Recebem, também, muitos presentes. Todos os reis receberam presentes, inclusive o Mula. Tais presentes ficam no palácio, como parte integrante dele, como bem reza em um pergaminho, pendurado em uma das salas do lugar. Acontece que, assim que a rainha foi deposta, o novo rei notou que quase tudo havia sido tirado. Indagada, a rainha disse – e provou – que estava saindo, apenas, com as coisas de sua propriedade, seus pertences pessoais.

Correu então, pelo reino, a pergunta: quem tirou as centenas de objetos do palácio? “Tiraram tudo, até presentes recebidos por reis de outras épocas, desde quando o palácio foi construído”, falou aos súditos o assessor direto do novo rei. Não passou muito tempo para que todos os objetos fossem encontrados em vários caixotes, acomodados em um sítio, no interior de um estado do sudeste.

Mula, curioso, perguntou:

– Oxente, como foi que vocês descobriram tão rápido que os objetos estavam comigo?

– Foi muito fácil, respondeu o japonês que integrava a equipe de busca pelos objetos.

– Fácil, como assim? Eu não disse pra ninguém…

– Ora, ora, Mula. Que outro rei deixaria a biblioteca intacta, sem levar um livrinho sequer?

E, assim, os objetos foram recuperados e o palácio foi ocupado pelo novo rei, com todos os seus pertences. A única coisa que parece fora do lugar lá é o próprio rei, mas, para sorte dos súditos, também este ficará lá por pouco tempo…

Moral da estória – parafraseando Mario Quintana, “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem”. E antes que os leitores façam qualquer ilação não autorizada, lembramos que esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência…?!