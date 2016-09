PAINEL 25-09-2016

Café

Os contratos futuros de café arábica na bolsa em Nova Iorque apresentaram ganhos nesta semana. Os com vencimento em dezembro próximo acumularam alta de 300 pontos no período. Os preços subiram forte na segunda (19) e na terça-feira (20), por fatores técnicos e ordens automáticas de compra após o rompimento da linha de resistência a US$ 1,5 por libra-peso, perdendo parte dos ganhos nos demais dias da semana, no final no mercado físico ficou elas por elas apenas solidificando os ganhos das semanas anteriores.

Café II

A forte alta nos preços do café na segunda e terça-feira foi imediatamente bombardeada com os factoides de sempre. O mais recente é: “Os armazéns brasileiros estão cheios de café”. Não poderia ser diferente no final da colheita do maior produtor de café do mundo. Se não estivessem cheios nesta etapa de nosso ano-safra, os preços do café já teriam explodido.

Café III

O problema é que sem estoques de passagem em mãos da iniciativa privada, estamos “raspando” o que resta dos estoques oficiais e a safra que encheu nossos armazéns ficou ao redor das 50 milhões de sacas. Esta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, em seu terceiro levantamento sobre nossa safra 2016, estimou que o País colheu 49,64 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado, que em tese não sustenta o mercado interno e as exportações.

Café IV

Nos dois últimos anos o Brasil bateu sucessivamente seu recorde histórico de exportação com mais de 36 milhões de sacas embarcadas em cada ano, e consumiu ao redor de 20,5 milhões de sacas por ano. Em dois anos usamos aproximadamente 114 milhões de sacas, média de 57 milhões por ano. Nossa próxima safra de arábica será de ciclo baixo, a seca continua no Espírito Santo e sul da Bahia e a próxima safra de conilon dessas regiões já está comprometida. É impossível concordar com a premissa de que os preços do café estão altos. (fonte: Escritório Carvalhaes)

Política

A disputa está acirradíssima entre grupos políticos rivais em toda a região. Em Caratinga, com o número de candidatos um tanto grande, parece que determinadas coligações já começam a jogar a toalha e pelo que se vê nas redes sociais, existe um canibalismo político intenso, ou seja, companheiro fritando companheiro.

João Cabeção

O líder comunitário do Bairro Dr. Eduardo, João Cabeção (PMDB), com uma lista enorme de feitos a sua comunidade, ao visitar o comício do candidato Marco Antônio foi pego de surpresa com abraço dos candidatos Marco Antônio e Rina Grossi. Com a foto do encontro, incendiou nos bastidores da política a temática da ‘trairagem’. Os que acusaram o líder de infidelidade deixaram claro que a campanha do PMDB não vai bem.

João Cabeção II

O engraçado que muitos peemedebistas tentaram acusar João Cabeção e se esqueceram de que ele foi apenas um de muitos que já manifestaram o descontentamento da forma que se conduz a campanha do PMDB em Caratinga. Como a corda arrebenta no lado mais fraco, ficou Cabeção com a culpa. Quem pulou da Toyota primeiro: o Cabeção ou os ‘Cabeções’?

PMDB

O descontentamento com PMDB de Odiel não foi em momento algum iniciado com a visita de Cabeção ao comício de Marco Antônio. O próprio vice-presidente do partido em Caratinga, Bené da Ford, já tinha manifestado nos bastidores da política seu descontentamento com a maneira com que o partido estava conduzindo o processo. Nos bastidores, os comentários são que Bené vai votar no 15, mas sua ausência na campanha foi sentida.

Empresariado

O forte número de empresários bem-sucedidos da cidade filiados ao PMDB de Mauro Lopes, também foi longe de ser o PMDB forte de outras épocas. Muitos esconderam as unhas e preferiram neste processo se manter no anonimato, como forte impressão de que também não concordaram com o processo. Se as vitórias levam a glória, os percalços levam a reflexão, necessária ao PMDB.

Odiel e Deyvid

O que é bonito de se ver é a raça de Odiel e Deyvid na reta final de campanha. Sem a ajuda aguardada, sem os apoios de outrora, eles seguem firmes na batalha contra tudo e contra todos.

Mauro Cunha

O comunicador Mauro Cunha que está trabalhando intensamente na campanha do 90 de Márcio Didi, manifestou nas redes sociais a respeito do episódio envolvendo do médico Igor. “Dr. Igor merece respeito. Ele foi vítima do sistema para garantir votos. O trabalho desse médico não pode ser parado e nem prejudicado. DR. IGOR! ESTAMOS COM VOCÊ. VOCÊ NÃO É PRODUTO POLÍTICO VOCÊ É UM EXEMPLO DE DEDICAÇÃO E AMOR A CARATINGA.”

Padre Borelli

Os candidatos Marco Antônio Junqueira e Rina Grossi foram abraçar o Padre Borelli. Ele que foi homenageado pela escritora Marilene Godinho neste ano com sua biografia. Padre Borelli é só reconhecimento na santa terrinha, tanto do setor da cultura como no da política.

Turma do 25

A turma do 25 de Dr. Welington e Dr. Giovanni não para. Quem vê a agenda deles para cada dia de campanha percebe que é impossível eles atenderem tantos compromissos de caminhadas e reuniões. Analistas políticos da santa terrinha comentam que Welington e Giovanni tiveram a percepção mais aguçada do modelo de se fazer campanha com a reforma eleitoral. Com os orçamentos mais comedidos, eles se ativeram apenas as caminhadas, visitas residenciais e reuniões, sem investimentos espetaculosos de campanha.

Van Gogh

Nas redes sociais o candidato Van Gogh vem também recebendo apoio a sua candidatura do 50. Rosalva Costa comentou: “Caratinga sempre foi mal administrada, isso é fato… escândalos e mais escândalos… penso que nenhum candidato a prefeito que já participou da vida política deste município merece nosso voto… sonho com uma revolta popular pacífica onde votaríamos em quem nunca teve oportunidade, mas tem propostas viáveis e de custo razoável. Mas infelizmente repetem as figurinhas do álbum político. É por isso que voto em Vicente Van Gogh, ele nunca teve a oportunidade que merece e nem dinheiro pra comprar seu voto ou te fazer promessas mirabolantes”, finalizou a eleitora.

João Bosco

O ex-prefeito João Bosco Pessine, candidato da coligação “Caratinga em Primeiro Lugar”, vem tendo vários desafios na sua luta em voltar a ser novamente administrar Caratinga. Depois de meses afastado das ruas por problemas judiciais, quando ele confirma sua candidatura pelo TSE, acontece o inesperado de uma apendicite que o tira dos trabalhos de campanha nesta reta final. Pelo que se percebe é muito canivete caindo de ponta na cabeça do líder do 13 na cidade.