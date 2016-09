Operação Alferes Tiradentes II

Durante todo o dia de ontem, os militares cumpriram mandados que resultaram na apreensão de drogas, armas e munições. Somente em uma ocorrência no Vale do Sol foram apreendidos mais 25 mil reais

CARATINGA – A Polícia Militar realizou durante o dia de ontem, a Operação Alferes Tiradentes VII. De acordo com a PM, a ação teve como objetivo cumprir mandados de busca, apreensão e prisão, além de fazer abordagens a veículos e pedestres. Os militares também combateram o tráfico de armas e recolheram drogas.

VALE DO SOL

Durante os trabalhos, os militares apreenderam droga, armas, munições e R$ 25.133,00. Elimar Magno da Rocha, 35 anos, o ‘Mazinho’, acabou preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

