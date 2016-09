Dr. Welington e Dr. Giovanni apresentam propostas de fortalecimento da economia local

CARATINGA – “Caratinga é uma das maiores cidades do Leste de Minas, conhecida por seus talentos culturais e pela produção de café. Mesmo com mais de 120 anos de história, a cidade estagnou a partir de 2009. O crescimento econômico, a implantação de empresas, a expansão da cidade, tudo isto parou com a situação de instabilidade política”, afirmam Dr. Welington e Dr. Giovanni.

Por isso, os candidatos a prefeito e vice-prefeito pela coligação “Por uma Caratinga mais Justa” explicam que têm o projeto de implantação de uma política voltada para a valorização da cidade, dos profissionais, dos produtos. “Vamos incentivar a capacitação técnica, com cursos profissionalizantes e superiores em novas áreas de conhecimento”, afirmou Dr. Welington.

De acordo com os candidatos Dr. Welington e Dr. Giovanni, em seu Plano de Governo, o incentivo a novas empresas e ao empreendedorismo na cidade será palavra de ordem. “Vamos incentivar a entrada de novas indústrias em nossa cidade, e o incentivo ao empreendedorismo, por meio da criação de novas áreas industriais e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos aos empreendedores individuais e de MPEs e apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local. Tudo isto resulta em fortalecimento do mercado e promoção de emprego e renda”.

PROPOSTAS: